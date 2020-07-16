Подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк суд оставил под стражей

Одного из основных фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк оставили под стражей.

Киевский апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина). Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу суда УНН.

Так, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и продлено в отношении подозреваемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 августа 2020 года включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украину из Болгарии экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: девушку облили серной кислотой в Херсоне.

Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла после 3-х месяцев лечения.