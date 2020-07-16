Верховная Рада Украины приняла закон о легализации игорного бизнеса

Украинский парламент принял законопроект о легализации азартных игр, которые находились под запретом на протяжении последних 11 лет. Рассказываем, что стоит знать о новом законе.

На рассмотрение документа во втором чтении ушло больше двух недель, так как депутаты подали около 3,5 тыс. поправок. Тем не менее в итоге за проект закона 2285-д проголосовали 248 украинских депутатов. Новому закону еще предстоит получить подпись президента Украины Владимира Зеленского. Он вступит в силу на следующий день после его публикации в официальной прессе.

Как будет работать игорный бизнес?

Исходя из текста законопроекта, организатором азартных игр может выступать только юридическое лицо — резидент Украины с уставным капиталом не менее 30 млн грн. Бенефициарами этого юрлица не могут быть резиденты РФ, а также банки и некоммерческие организации.

Регулятором игорной индустрии станет специальный орган под названием Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Она будет состоять из председателя и шести членов, которых будут избирать на конкурсной основе. За назначение и увольнение членов комиссии отвечает правительство Украины.

Ранее украинцы могли скачать приложение казино или играть на ресурсах в сети нелегально. Теперь же, играть в азартные игры и работать в игорных заведениях смогут все лица старше 21 года. Организаторы азартных игр обязаны проводить идентификацию посетителей на основании оригинала документа, удостоверяющего личность и подтверждающего возраст.

Игроки смогут самостоятельно ограничивать свое участие в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет. Для этого нужно подать заявление о самоограничении любому организатору азартных игр или государственному регулятору и предъявить удостоверение личности. Снять самоограничение до истечения его срока невозможно.

Ограничение на посещение игорных заведений также может накладываться по решению суда, а также по заявлению родственников игрока. В частности, такие санкции могут применяться к неплательщикам алиментов и кредитов, а также получателям субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Игорные заведения смогут размещаться исключительно в отелях. Так, залы игровых автоматов будут разрешены в трех-, четырех- и пятизвездочных отелях, а казино — только в пятизвездочных. При этом номерной фонд отеля должен составлять не менее 150 номеров для города Киева и не менее 100 номеров для других населенных пунктов.

Что грозит нарушителям?

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей может накладывать финансовые санкции на нарушителей. Максимальный размер штрафа составляет 1000 минимальных зарплат, т.е. около 4,7 млн грн.

Кроме того, нарушителям нового закона может грозить административная и уголовная ответственность. К примеру, реальные тюремные сроки от шести до восьми лет могут получить сотрудники правоохранительных органов, которые «крышуют» незаконный игорный бизнес.