В Великобритании предложили запретить размещение логотипов БК на форме футболистов

Днями новинний ресурс "Рейтинг Букмекерів" опублікував новину про те, що член британського парламенту Каролін Харріс запропонувала заборонити букмекерськими компаніям-спонсорам розміщувати свої логотипи на формі футболістів. За її словами, це «одна з найбільш очевидних речей, які потрібно зробити» в рамках заходів щодо посилення законодавства, що регулює галузь азартних ігор.

Видання відзначає, що в даний час дев'ять із двадцяти клубів Англійської Прем'єр-ліги і сімнадцять з двадцяти чотирьох, які виступають в Чемпіоншипі, мають в якості спонсора букмекерську компанію, де роблять прогнози на спорт та укладають парі.

Незважаючи на фінансові труднощі, з якими зіткнулися футбольні клуби всіх рівнів на тлі пандемії короновіруса, Каролін Харріс впевнена, що з рекламою букмекерів треба боротися так само, як і з рекламою тютюнових виробів.

«Я думаю, що уряд має посилити фінансову підтримку футбольних клубів. Я не є противником спонсорства, але це спонсорство має носити "сімейний" характер, а не закликати до залежності. Футбол — це "сімейна" середовище, і тому спонсорство має виходити від "сімейної" організації", — заявила вона.

Каролін Харріс впевнена, що положення про заборону розміщення логотипів БК на спортивній формі буде включено в підсумкову версію нового закону про регулювання гральної галузі.

«Це одна з найбільш очевидних речей, які потрібно зробити. І ми повинні вирішити це питання негайно. Так що я цілком впевнена, що заборона буде введений», — сказала депутат.

Вона додала, що реклама гральних компаній на формі футболістів впливає на підсвідомим рівні, в тому числі на дітей, і робить азартні ігри прийнятними в суспільстві.

«Питання впливу на дітей логотипів БК на формі, впливу на їх сприйняття азартних ігор — це те, що мене дуже турбує. Діти бачать, що це нормально — букмекери, що підтримують футбольний клуб. При цьому комп'ютерний симулятор FIFA 2020 повністю повторює образи гравців і їх спортивну форму. Тобто якщо у команди, за яку ви граєте в симуляторі, є логотип букмекера на футболці в життя, в грі він також буде присутній», — заявила Харріс.

«З раннього віку ми демонструємо дітям прийнятність зв'язку між футболом і азартними іграми. Ось звідки ми отримуємо гравців з ігровою залежністю. Молоді люди ростуть з переконанням, що участь в азартних іграх — це абсолютно нормально, при цьому вони нічого не знають про наслідки», — підсумувала депутат.

Раніше влада Іспанії заборонили рекламу букмекерів, за винятком тимчасового проміжку з години ночі до п'ятої ранку. Під заборону потрапило і розміщення логотипу БК на формі спортсменів.

У червні група британських депутатів підготувала доповідь, в якому запропонувала посилити законодавство, що регулює гральний галузь.