Тротуарная плитка из пластиковых бутылок: как одеситы спасают окружающую среду

Есть много способов сортировать и использовать пластик повторно. Из хорошего пластика (крышечек и тары) путем переработки получается множество полезных вещей — начиная от разделочных досок и брелоков, заканчивая элементами тренажеров и... тротуарной плиткой.

Группа одесситов, которая называет себя «Дорогоцінний пластик. Precious plastic Ukraine», разработала технологию использования неликвидного пластика — ПЭТ-бутылок и одноразовой посуды. Такой мусор измельчают в крошку, которую разогревают и заливают расплав в формы. Так получается тротуарная плитка. Ее можно сделать гладкой и шершавой — в зависимости от того, где она будет лежать и для чего использоваться.

Руководитель проекта Евгений Хлебников рассказал «Думской», что попытки делать подобную плитку уже были, но почему-то другие испытатели добавляли туда песок, из-за чего изделие получалось не таким крепким и надежным, как хотелось бы.

«Прошлой осенью мы получили в рамках EMBLAS грант от ЕС на исследовательские работы по переработке пластика, — говорит Евгений. — Мы рассчитали температуры плавления и дальнейшей обработки, отработали технологию и готовы запускать производство на полную мощность. Нам было интересно как раз научиться делать что-то хорошее из совсем неликвидного, никому не нужного пластика, который раньше только сжигался».

Первая партия гладкой и шершавой плитки уже готова. Сейчас изобретатели совместно с учеными EMBLAS ищут в городе подходящее место, где ходит много людей, чтобы уложить там экспериментальное покрытие и посмотреть, насколько оно будет надежным и долговечным. Для начала планируется уложить 12 кв. м.

Нам продемонстрировали все этапы производства. Вот сортировка пластика: часть уходит на более ценные вещи, часть — на изготовление тротуарной плитки. Вот неликвид режется, потом загружается в специальный хорошо разогретый пресс. Вот выходит спаянная масса. Ее могут сразу заливать в подготовленные формы или уже остывшую разрезают на нужные куски.

В цехе «Дорогоцінний пластик. Precious plastic Ukraine» работают трое — сам Евгений Хлебников, его помощница Екатерина и волонтер Влад.

Елена Марушевская подчеркнула, что если одесский опыт окажется успешным, его возьмут на вооружение грузинские коллеги, которые тоже участвуют в EMBLAS.

«У побережья Батуми много пластикового мусора — это особенности течений Черного моря, грузинские коллеги, как никто, заинтересованы в его переработке. Если наша плитка будет хороша в эксплуатации — мы повезем этот проект в Батуми уже во второй половине лета», — резюмировала координатор проекта.

Источник: dumskaya



