Админреформа и выборы: проблемы создания и ликвидации районов

Проект постановления о создании и ликвидации районов будет повторно внесен с изменениями для рассмотрения Верховной Радой, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Так, на вопрос, будет ли повторно внесен с изменениями на рассмотрение ВР проект постановления о создании и ликвидации районов, Кравчук ответила: "Да, очевидно это будет голосоваться в четверг, ведь сегодня в 15:00 будет заседание комитета, будут внесены дополнительные поправки, в частности, очевидно, по Хмельницкой области. Поэтому в четверг, максимум в пятницу, мы выйдем на голосование в зале".

Напомним, что 13 июля в ВР на повестке дня было рассмотрение проекта постановления об определении даты местных выборов в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо в Верховную Раду с тем, чтобы парламентарии не рассматривали этот вопрос именно в этот день.

Как пояснил глава ВРУ Дмитрий Разумков, постановление о назначении местных выборов не было проголосовано в связи с позицией комитета, который настаивает, что назначать выборы следует после окончательного утверждения изменений административных границ.

Верховная Рада планировала рассмотреть проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов на сегодняшнем заседании, после чего планировала рассмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в Украине, рассмотрение которого отложили в ВР из-за обращения Президента Зеленского.

Впрочем, нардепы решили не рассматривать на сегодняшнем заседании проект постановления №3650 по ликвидации и создания районов.

В то же время, после этого ВР назначила местные выборы на 25 октября.



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На оккупированных территориях местные выборы проводиться не будут. Об этом сегодня на брифинге под Верховной Радой заявила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, говоря о проекте постановления №3809.

"Когда мы говорим о местных выборах, на временно оккупированных территориях (они - ред.) проводиться не будут. Мы за постановление (№3809 - ред.) проголосуем, и там будет четко все прописано", - прокомментировала она.

По ее мнению, было бы логично, если парламент сначала проголосовал бы за изменения в Избирательном кодексе и утвердил новые административные границы.

"Но у нас есть цейнтнот, у нас очень мало времени. И так бывает, как говорится, "черный лебедь", он когда-то прилетает, когда-то нет. Я считаю, что нам не надо пренебрегать этим делом. Сегодня стоят постановления, их три. Мы говорим о назначении местных выборов 25 октября текущего года. Мы говорим о районировании - там очень большие вопросы... Резкое сокращение районов привело к негативному беку из регионов... Третье постановление - это передача финансов из районов на места, в объединенные территориальные общины", - рассказала Верещук.







