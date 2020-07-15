Убит следователь СБУ, он занимался расследованием дел о госизмене

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресофицер Оболонского районного управления полиции Диана Шутько.

"На улице Иорданской было обнаружено тело мужчины... По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 УК - умышленное убийство", - сказала Шутько.

Тело мужчины обнаружили около 2 часов ночи. Полиция прибыла на вызов и обнаружила человека с признаками насильственной смерти. Предварительным осмотром обнаружены следы крови у правого уха. Карманы брюк были вывернуты, обувь снята.

Позже было установлено, что погибший - следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. Он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины.

Сегодня погибший должен был выйти на пенсию.



