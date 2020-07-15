Обострение на фронте: обстрелы, погибшие, раненые, доклад в ОБСЕ

Украина в ходе заседания Форума сотрудничества безопасности и Постоянного Совета ОБСЕ рассказала о гибридных методы ведения Россией войны и убийстве украинского военного медика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"15 июля Украина и Албания провели совместное заседание Форума сотрудничества безопасности и Постоянного Совета ОБСЕ, посвященное гибридным угрозам и современным методам ведения войны. Основным докладчиком от Украины выступил директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по приглашению председательства Украины, участие в заседании в качестве основных докладчиков приняли представитель Министерства обороны Литвы Инга Жукаускене и руководитель отдела гибридных вызовов НАТО Михаэль Рюле.

В своем выступлении Александр Литвиненко рассказал о многомерных гибридных средствах и методах, которые Россия использует против Украины с начала военной интервенции и незаконной временной оккупации части территории Украины.

Он пояснил, что цель России заключается в препятствовании евроинтеграционным и евроатлантическим стремлением нашего государства, создании буферной зоны между Россией и Западом и, наконец, восстановлении своего влияния в Украине. Он назвал войну, которую Россия развязала и продолжает на Донбассе, войной на истощение.

По словам докладчика от Украины, для достижения своей цели государство-агрессор не гнушается никакими средствами не только в военной, но и в политической, экономической, информационной и других сферах. Александр Литвиненко обратил внимание на агрессивные и подрывные действия России по фактической интеграции временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской области в состав РФ. Он отметил, что эти и другие действия России уже в течение шести лет разрушают основы европейской безопасности и угрожают миру и стабильности на континенте.

В свою очередь, докладчики государств-участников ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность из-за гибридных методов войны и угрозы, с которыми они сталкиваются в своих странах. Речь идет о масштабных дезинформационных кампаниях, которые бросают стратегический вызов функционированию демократических институтов. В последнее время дезинформация обострилась из-за использования злоумышленниками обстоятельств пандемии.

Государства-участники ОБСЕ отметили, что отводят особую роль в противодействии этим угрозам настойчивым и постоянным усилиям в сфере образования, повышению медиаграмотности, содействию независимой журналистской деятельности и развития сильного гражданского общества.

Отдельной темой обсуждения стала опасность кибератак и попыток вмешательства в избирательный процесс. Ряд государств-участников ОБСЕ отметили, что в этих угрозах четко прослеживается российский след. В то же время, делегаты выразили разочарование из-за отказа России участвовать в заседании.

По мнению участников, эффективное противодействие гибридным угрозам требует, прежде всего, устойчивости общества через привлечение к эффективному взаимодействию всех звеньев государственной власти, гражданского общества и частного сектора. Государства-участники ОБСЕ обменялись лучшим опытом в раннем выявлении, восстановлении и слаженном реагировании всех структур государственной власти на гибридные угрозы.

"Представитель Украины отдельно обратил внимание делегатов на коварное убийство 13 июля российскими оккупационными войсками на Донбассе украинского военного медика. По его словам, это наглядный пример применения Россией гибридных методов агрессии. Он отметил, что во время обстрела группа украинских военных была одета в белые каски и жилеты с пометками "СЦКК", ведь выполняла согласованную с СММ ОБСЕ миссию по эвакуации тела украинского воина, погибшего накануне вблизи населенного пункта Зайцево", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что несмотря на это, российские оккупационные войска фактически расстреляли украинского военного медика и ранили двух других военнослужащих ВСУ в нарушение достигнутых договоренностей и предоставляемых ими гарантий безопасности.

Напомним, вечером 13 июля, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области, в результате прицельного огня боевиков из стрелкового оружия погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.



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14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, по защитникам Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов российские оккупационные войска обстреливали наши опорные пункты и вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, а неподалеку Лебединского и Березового — из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, у Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс “Фагот”.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, враждебная огневая активность наблюдалась у Шумова и Крымского. Здесь агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения. Всех воинов эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставили надлежащую помощь врачей.

“Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили трех захватчиков”, — сообщили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Марьинки и Талаковки. По защитникам последнего позже применил еще и минометы 120-го калибра.

Вблизи Новолуганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, враг открывал огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

“По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, резюмировали военные.







