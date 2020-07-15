Рассмотрение антиукраинского языкового закона не внесли в повестку дня Рады

Законопроект о языке, который, фактически, снова официально вводит русский язык обучения в Украине, вроде бы 16 июля рассматриваться не будет. Примечательно, что против обучения на русском языке высказались даже депутаты - " слуги народа".

Верховная Рада опубликовала порядок дня на 16 июля, в котором отсутствует скандальный законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Об этом со ссылкой на повестку дня Рады сообщает Украинская правда.

Депутаты планируют рассмотреть 40 вопросов, однако среди них нет законопроекта, который все обсуждали последние дни.

Законопроект планировали рассматривать 16 июля, а под стенами парламента в этот день хотели собраться люди, чтобы не допустить его принятия.

Законопроект Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.

Как известно, 13 июля заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента этот законопроект.

Депутаты "Евросолидарности" призвали украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля, чтобы не допустить принятия законопроекта.

Часть депутатов "Слуги народа" заявили, что обеспокоены общественной реакцией на законопроект Бужанского, поэтому не будут поддерживать его при вынесении в зал.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил против законопроекта. В частности, на своей странце в Фейсбуке он написал:

"Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" (№2362)".

Языковой омбудсмен считает, что законопроект предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, направленные на "сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе".

Омбудсмен утверждает, что документ может "сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года". Кроме того, по его словам, проект позволяет и после 2023 года преподавать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств, в то время как в соответствии с действующим законодательством это составляет 20%.

Согласно законопроекту, во всех школах Украины можно будет преподавать "один или несколько предметов", в том числе, на русском языке.

"Утверждения, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав российского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности. Ведь Закон Украины "Об образовании", языковые нормы которого были предметом рассмотрения в Конституционном Суде, решением Конституционного Суда №10-р/2019 от 16 июля 2019 года признан соответствующим Конституции Украины", - написал Кремень.