"Мы не можем оставить Украину", - в Польше Дуда остаётся на второй президентский срок

Национальная избирательная комиссия Польши подвела итоги второго тура президентских выборов. После подсчёта данных со 100% голосов, победу на выборах одержал Анджей Дуда, сообщает Rzeczpospolita.

Дуда выиграл с поддержкой 51,03% на голосовании, или 10 440 648 голосов, в то время как за его конкурента от оппозиционной партии "Гражданская платформа" - мэра Варшавы Рафаля Тшасковского проголосовало 48,97% или 10 018 263 человек. Явка во втором туре выборов составила 68,18%.



Анджей Дуда – консерватор

В частности, одно из предвыборных обещаний Дуды – не разрешать однополым парам вступать в брак или усыновлять детей и запретить распространять информацию о ЛГБТ в школах. Речь даже шла о "запрете пропаганды ЛГБТ".

Также Дуда поддерживает "визитную карточку" своей партии "Право и справедливость" - программу 500+.

Речь идет о социальной программе, согласно которой семьи получают 500 злотых (около 125 долларов) в месяц на каждого ребенка до 18 лет.

Благодаря этой программе "ПиС" получила серьезную поддержку в селах и небольших городках, где и проживает "ядерный электорат" этой партии.

Дуда поддерживает усиление контроля за некоторыми независимыми институтами. Например, над судебной властью и государственными СМИ.

Судебная реформа, которую жестко критикуют в ЕС, судя по всему, будет продолжена.



Дуда об Украине, Крыме и российской агрессии

Президент Польши позитивно отзывался об украинских заробитчанах. В частности, подчеркивал, что они "тяжело работают" и "не являются проблемой для польского общества".

"Оценивается, что у нас есть около миллиона мигрантов из Украины, которые, насколько я знаю, не создают в нашей стране никаких враждебных организаций, ни террористической угрозы, чего мы больше всего опасаемся", - цитирует Дуду "Укринформ".

О событиях на Волыни в 1942-1944 годах Дуда говорил следующее:

"Это не была никакая не война между Польшей и Украиной, это была обычная этническая чистка. Просто речь шла о том, чтобы поляков с этих территорий удалить", - цитирует президента Польши агентство PAP.

Об аннексии Крыма: "Самую серьезную угрозу представляет неоимперская политика власти России, которая реализуется также и с помощью применения военной силы. Агрессия в Грузии, аннексия Крыма и действия на востоке Украины нарушили базовые принципы международного права и подорвали основы системы европейской безопасности", - цитирует польського президента "Укринформ".

О российской агрессии: "Это очень сложная ситуация, и у меня глубокое убеждение, что мы не можем оставить Украину при следующих обстоятельствах. Поэтому везде, где я нахожусь, на международной арене, я подчеркиваю, что нужно соблюдать международное право. Ведь никому не нужно объяснять, насколько угрожающей является ситуация, при которой Европа и весь мир признали бы, что можно согласиться на изменение границ силой, даже если это согласие является молчаливым", - цитирует Дуду "Польское радио".







