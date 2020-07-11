Оказывается, умеренное употребление вина улучшает умственные способности

Длительное, но умеренное потребление вина улучшает умственные способности. К такому выводу пришли ученые США и Китая в ходе 10-летнего эксперимента, сообщает BBC.

В исследовании приняли участие 20 тыс. человек. В результате ученые пришли к выводу, что спиртное положительно сказывается на работе мозга у тех людей, которые пьют вино не более 8 единиц (женщины), и не более 15 единиц (мужчины) в неделю.

Под одной единицей ученые подразумевали напиток, содержащий 8 граммов чистого спирта. К примеру, в бокале вина крепостью в 12% и объемом 125 миллилитров содержится 1,5 единицы алкоголя.

В докладе также говорится, что недельную норму следует растягивать, по крайней мере, на три дня, а остальные четыре - лучше не пить вообще.

Напомним, украинские вина бьют сегодня рекорды продаж за границу.







