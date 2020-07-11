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Вчера, 23:20
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг беседовал с министром обороны Украины Андреем Тараном

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг провёл переговоры с министром обороны Украины Андреем Тараном. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску, передаёт УНН.

“Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг беседовал с министром обороны Украины Андреем Тараном. Они обсудили усилия Украины по реформированию и партнерство с НАТО. Альянс продолжает поддерживать Украину, и наше партнерство является крепким”, — написала Лунгеску.

Напомним, накануне состоялась первая рабочая встреча вице-премьера Ольги Стефанишиной с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Во время встречи Стефанишина передала письмо от Президента Украины Владимира Зеленского по случаю решения Альянса о предоставлении Украине статуса Партнера расширенных возможностей.


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В НАТО считают, что ослабление санкций против РФ без подвижек в Украине подорвет авторитет Запада.

Ослабление международных санкций без значительных подвижек подорвало бы авторитетность Запада и повлекло бы за собой риск дальнейшей дестабилизации. Такое мнение выразил сотрудник Отдела по политическим вопросам и политике безопасности НАТО Флориан Энке (Florian Encke) в статье для NATO Review.

“На Западе раздаются голоса, ратующие за новый прагматизм в отношении Москвы. Некоторые призывают к этому, поскольку они заинтересованы в возвращении к нормальным деловым отношениям с Россией. У других вызывают понятную обеспокоенность факторы риска, сопряженные с усилением военной деятельности. Третьи могут полагать, что компромиссы необходимы, потому что Россия нужна для решения многочисленных проблем и кризисов, с которыми столкнулась глобальная безопасность”, — отмечает автор статьи.

Он напомнил, что страны Запада наложили на Москву санкции в ответ на агрессивные действия России против Украины. В то же время, отмечает Энке, несмотря на то, что санкции неоднократно продлевались, некоторые стороны продолжают их критиковать.

По его словам, есть свидетельства тому, что санкции возымели воздействие. Кроме того, данные меры — это необходимое средство для того, чтобы призвать Кремль к ответу в выполнении обязательств по Минским соглашениям, от которых она старается уклониться.

“Ослабление санкций в отсутствие значительных подвижек со стороны России серьезно подорвало бы авторитет Запада. Вместо того, чтобы способствовать урегулированию конфликта, это лишь создало бы риск дальнейшей дестабилизации Украины”, — указывает эксперт.

Энке отмечает, что Россия последовательно не выполняет “Минск”, тогда как Киев прилагает тяжелые усилия по выполнению соглашений.

“После событий в Украине и в других точках ключом к нормализации отношений между НАТО, Россией и Украиной остается недвусмысленное признание Россией суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Ключ к урегулированию конфликта на востоке Украины — в руках Москвы. Помимо этого, тот факт, что Россия стала агрессивно вести себя в других точках мира и тоже приступила к ряду гибридных нападений на страны Запада, оставляет мало поля для какой-либо нормализации отношений между НАТО и Россией. Чтобы это произошло, необходимо четкое, конструктивное изменение в действиях России, свидетельствующее о соблюдении международного права, международных обязательств и обязанностей России. Очевидно, что это должно начаться с изменения поведения России по отношению к Украине”, — подчеркнул автор статьи.



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