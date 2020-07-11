Коронавирус: в мире уже более 12 миллионов инфицированных, 550 тысяч умерли

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в четверг 12 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По информации организации, коронавирусом заразились 12 009 301 человек, из них 548 822 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 053 328) приходятся на США, далее следуют Бразилия (1 713 160) и Индия (742 417), а также — Россия (699 749).

Заразившихся стало за сутки больше почти на 200 тысяч, число умерших увеличилось более чем на 4 тыс. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Больше всего инфицированных (по данным ВОЗ) зарегистрировано в США — 2 923 432. Далее следуют Бразилия (1 623 284), Индия (742 417), Россия (700 792), Перу (305 703), Чили (301 019), Великобритания (286 353), Мексика (261 750), Испания (252 130), Иран (245 688).





* * *

В Украине на 11 июля зафиксировано уже 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев — 800. Об этом сообщают со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, с 52 843 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 800 инфицированных — на уровне предыдущих суток.

Вследствии болезни всего умерло 1 372 человека, из них 27 — за последние сутки.

От болезни выздоровели в Украине 25 661 человек, из них 861 за последние сутки.

Минфин Украины сообщает, что из Фонда борьбы с COVID-19 на меры предупреждения и борьбы с коронавирусной болезнью направлено уже 54 млрд грн. "Минфин регулярно публично отчитывается об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.

Указано, что распределение средств Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 7 июля выглядит следующим образом:

38,17 млрд грн направлено на меры предупреждения и борьбы с COVID-19.

11,48 млрд грн в Фонд соцстрахования и ФОГС на случай безработицы.

2,7 млрд грн - доплата к зарплатам работникам, занятым на ликвидации COVID-19.

1,66 млрд грн направлено на пособие по уходу за детьми.

Отмечается, что эти средства направлены на закупку средств защиты для медучреждений (на 2,34 млрд грн), обеспечение лабораторных подразделений Минздрава и закупку ИВЛ (650 и 100 млн грн соответственно), строительство дорог - 35 млрд грн, возврат средств за ВНО (52,45 млн грн) и предотвращение распространения COVID-19 в учреждениях отбывания наказаний (23,68 млн грн).

Сообщается, что 2,53 млрд грн направлено на доплату до 50% военным Нацгвардии, Госпогранслужбы, работникам органов и подразделений гражданской защиты и полицейским. На доплату до 50% медикам, которые лечат больных COVID-19 в учреждениях здравоохранения МВД, направлено 171 млн грн.

Указано, что 4,72 млрд грн направлено на пособие по частичной безработице, 4,25 млрд грн - пособие по безработице, 1,81 млрд грн - выплату больничных, 471 млн грн - на самоизоляцию застрахованных лиц и единовременное пособие семьям медицинского, другого персонала медучреждений, которые умерли от COVID-19. Также 233 млн грн составляют страховые выплаты, предусмотренные статьей 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Выплаты Фонда соцстраха за полгода выросли более чем 17%.



* * *

А в Сербии, пользуясь пандемией, кто-то организовывает массовые беспорядки, которые МВД страны считает "попыткой государственного переворота".

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович объяснил последние акции протеста в Белграде попыткой захвата власти теми, кто желает прийти к руководству страной без участия в выборах, сообщают местный телеканал РТС и радиостанция B92.

По мнению Стефановича акции протеста не были вызваны решением правительства ввести ограничительные меры на фоне новой вспышки коронавируса, а были заранее подготовлены.

При этом глава МВД заявил, что полицейские были достаточно сдержанны, хотя в них бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и даже лопаты. Он пообещал, что все, кто причастен к насилию, будут привлечены к ответственности.

Ранее сербское издание “Вечерње новости” сообщало о том, что беспорядки в Белграде вспыхнули после сообщения о возможном введении в городе комендантского часа на фоне нового всплеска заражений коронавирусной инфекцией. Некоторые демонстранты начали нападать на полицейские машины. Утверждалось, что в ответ сотрудники правоохранительных органов применили дубинки и слезоточивый газ.

Брифинг главы МВД Сербии Небойши Стефановича, 8 июля 2020 года:

Напомним. В середине апреля в Сербии ежедневно заболевали более 400 человек. К концу мая ситуация стабилизировалась, что позволило властям ослабить карантинные меры и отменить режим чрезвычайной ситуации. Однако в последние дни число ежедневно выявленных случаев вновь начало расти.







