Международные резервы Украины растут, а ВВП падает

Международные резервы Украины в июне этого года увеличились на 12,4% или на более 3 млрд долл. - до 28,516 млрд долл. США в эквиваленте, сообщает НБУ. А Минэкономики сообщает, что ВВП в январе-мае обвалился на 5,9%.

"По состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 515,73 млн долл. США (в эквиваленте). В июне они увеличились на 12,4%. В последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года", - сказано в сообщении.

В НБУ добавили, что существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлено как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

При этом падение экономики Украины в январе-мае этого года, на фоне пандемии COVID-19, углубилось до 5,9%. Об этом говорится в обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"По итогам января-мая 2020 года... сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%", - говорится в сообщении.

Как сказано в материалах министерства, в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина, о чем свидетельствует улучшение индекса ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время, как указано, негативное влияние распространения в мире COVID-19 и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, "сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности".

Также отмечается, что в I квартале 2020 года, по уточненным данным Госстата, падение ВВП составило 1,3% (п/п), что соответствует ранее обнародованным оценкам Минэкономики ("минус" 1,2%).







