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Спорт / Футбол
Вчера, 22:30
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Ради помощи детям: журналисты разбили депутатов со счетом 4:2

В Киеве депутаты и журналисты ради помощи детям-переселенцам с востока Украины сыграли в футбол. Матч состоялся на НТК им. В. Банникова. Это - пятый ежегодный благотворительный матч "Парламентского кубка", который проходит между сборной народных депутатов и сборной журналистов Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Победу в матче одержала команда журналистов, со счетом 4:2.

"Футбол на самом деле объединяет между собой политиков и журналистов. Но самое главное - что мы этим традиционным матчем поддерживаем наших детей-переселенцев. Участие в каждом таком поединке является нашей частью помощи детям, нуждающимся в поддержке. Поздравляю команду журналистов, которая сегодня была сильнее", - прокомментировал результаты матча первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Команда журналистов становилась обладателем "Парламентского кубка" в 2016-м, 2017-м и 2019 годах. В 2018 году впервые трофей получила сборная народных депутатов Украины.

В УАФ напомнили, что результатом "Парламентского кубка" в 2016 году стали построение и обустройство комнат коррекционного центра "Примавера" для детей с ограниченными возможностями.

После проведения "Парламентского кубка-2017" была построена и открыта детско-спортивная площадка в пгт. Камышеваха Попаснянского района Луганской области (в 10 км от линии разграничения).

По результатам третьего и четвертого "Парламентского кубка" дети с Востока Украины получили футбольную форму и экипировку для занятий спортом.



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