В Крыму опять репрессируют татар, МИД Украины протестует

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар российскими силовиками на территории оккупированного Крыма. По информации дипломатов, по результатам обысков были незаконно задержаны не менее шести граждан Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар, совершенных сегодня российской оккупационной властью в разных районах АР Крым. По имеющейся информации, по результатам обысков были незаконно задержаны не менее шести граждан Украины - Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Александр Сизиков, Вадим Бектемиров, Муратов Зекирья", - сообщили в министерстве.

Дипломаты отмечают, что соответствующие действия РФ является продолжением репрессивных практик, направленных против граждан Украины оккупированного Крыма, которые стремятся в полной мере реализовать принадлежащие им права человека и основные свободы.

"То, что является нормой для Украины и других демократических государств, на территории оккупированного Крыма расценивается государством-оккупантом как угроза и террористическая деятельность", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, как отметили в МИДе, целенаправленные обыски в домах крымчан, исповедующих ислам, свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку.

"Мы требуем от РФ добросовестного выполнения своих международно-правовых обязательств как государства-оккупанта, предусматривающих, в частности, прекращения репрессий против местного населения оккупированного Крымского полуострова", - отметили в министерстве, выразив одновременно благодарность мировому сообществу за то, что противоправные действия РФ в оккупированном Крыму не остаются без ее внимания.

"Призываем международное сообщество продолжать активно выступать в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усиливать давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, с 4:00 утра вторника на территории оккупированного Крыма в домах крымских татар проводили обыски российские силовики.

По данным "Крымской солидарности", в ходе обысков задержали 6 человек. Также сообщалось, что обыски во вторник в оккупированном Крыму проводят по "делу Хизб ут-Тахрир".

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что 6 задержанным в оккупированном Крыму может угрожать обвинения в терроризме.

В представительстве Президента Украины в АР Крым осудили обыски и задержания крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму, указав, что эти случаи пополнят информацию о политически мотивированных преследованиях в перечне преступлений РФ на полуострове.

"Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан Украины с общественной позицией, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений Российской Федерации, совершаемые на территории временно оккупированного Крымского полуострова", - добавили в представительстве Президента.

"...Подтвердилась информация о седьмом задержанном крымском татарине на территории временно оккупированного Крыма в Алуште - Зекирья Муратова. Также в розыск объявлен Дилявер Меметов, которого в мае этого года задерживали при попытке пересечения административной черты с Автономной Республикой Крым, которого впоследствии отпустили. Тогда оккупанты пытались незаконно отобрать у крымского татарина отпечатки пальцев", - заявила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, во время обысков всем задержанным подбросили в помещения запрещенную оккупационными властями литературу.

"О спланированной акции ФСБшников говорит то, что такую литературу подбросили в том числе Александру Сизикову, который в 2009 году полностью потерял зрение. Кроме того, у задержанного Исмета Ибрагимова хронические проблемы со здоровьем, он нуждается в ежедневном приеме необходимых лекарств. Проблемы со здоровьем также у Сейрана Хайрединова - у него астма", - отметила Денисова.

Уполномоченный также сообщила, что крымским татарам будут инкриминировать часть первую и вторую статьи 205 "террористический акт" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Украинские правоохранители начали уголовное производство по факту проведения незаконных обысков в четырех районах оккупированного Крыма.







