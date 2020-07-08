В Японии наводнение из-за проливных дождей, погибло 52 человека

Японские острова - не самое спокойное место для комфортной жизни: землетрясения, цунами и наводнения тут почти норма, но привыкнуть к этому местные жители не смогли за сотни лет. Последняя неделя в Японии отмечена ливневыми дождями и очередным катастрофическим наводнением. Погибли уже 52 человека. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Так, сильные дожди в регионе Кюсю на юго-западе Японии, которые начались в прошлые выходные, стали причиной наводнений и схода оползней, приведших к гибели людей.

"До настоящего времени 52 человека погибли, главным образом в префектуре Кумамото", - говорится в сообщении.

По меньшей мере 14 из погибших были обнаружены в доме престарелых, расположенном поблизости от реки Кума.

Указано также, что из-за проливных дождей в различных частях Кюсю 12 человек остаются пропавшими без вести.

Также в ряде районов Кюсю объявлено предупреждение второго уровня по пятибалльной шкале о сильных дождях - в отдельных районах префектур Фукуока, Сага и Нагасаки в юго-западном регионе Кюсю. По данным синоптиков, проливные дожди продолжатся на обширных территориях в Японии, поскольку атмосферный фронт, как ожидается, задержится у главного острова Хонсю до среды включительно.

В городе Омута в префектуре Фукуока были затоплены начальная школа и общественный центр, выбранный в качестве центра временной эвакуации. Власти города попросили направить персонал Сил самообороны для спасения оказавшихся заблокированными 242 эвакуированных.

По словам одного местного жителя, около 80 человек были эвакуированы, включая около 30 учеников начальной школы.

По данным японских СМИ, в пострадавших районах приостановлено железнодорожное и автобусное сообщение. Более 6 тыс. домашних хозяйств остаются без электричества в префектурах Кумамото, Оита и Кагосима. Кроме того, люди, живущие в горных районах, остались без телефонной связи и водоснабжения.

Река Тикуго, самая большая река в регионе Кюсю, разлилась в городе Хита (префектура Оита). Жителей просят следить за информацией об эвакуации, чтобы обеспечить их безопасность в случае возможной катастрофы. Дальнейшее наводнение может произойти в нескольких городах вдоль реки. Инструкции об эвакуации из-за ливней на острове Кюсю уже получили порядка 1,32 миллиона человек.

В ближайшие дни ожидаются новые дожди в районах от запада до северо-востока Японии. Власти просят жителей быть бдительными из-за возможного схода оползней, разлива рек и наводнений в низинах.







