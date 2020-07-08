Коронавирус не сдается: ВОЗ фиксирует свыше 200 тысяч случаев COVID-19 в мире за сутки

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 202 тыс., превысив 11,3 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и составило свыше 532 тыс., передает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 5 820 840. За сутки этот показатель вырос на 122 886. Число умерших там увеличилось на 2 486 и достигло 265 024. В Европе насчитывается 2 791 160 заразившихся и 200 238 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 16 939, количество умерших увеличилось на 357.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 170 720, зафиксировано 27 566 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 563, умерли 492 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 2 833 552. Далее следуют Бразилия (1 577 004), Индия (700 724), Россия (687 862), Перу (299 080), Чили (295 532), Великобритания (285 420), Мексика (252 165), Испания (250 545), Италия (241 611).

* * *

Коронавирус в России к 8 июля был обнаружен у 6368 человек, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте "стопкоронавирус.рф". Общее число случаев выросло до 694 230. За сутки умерло 198 человек, всего с начала пандемии в России погибли 10 494 больных COVID-19.



* * *

В Украине уже более 50 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них за сутки - 807, сообщает Минздрав Украины.

"8 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22 193 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая", - говорится в сообщении.

В общем проведено 731 858 тестирования методом ПЦР.



* * *

В Славянске обнаружили вспышку коронавирусной болезни COVID-19 в психоневрологическом интернате. Сейчас вспышка локализована. Об этом директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко сообщил на брифинге в Краматорске, передает пресс-служба ОГА.

"Действительно, в Славянске большой всплеск заболеваемости. Но почти все новые случаи зарегистрированы на территории одного закрытого учреждения - Славянского психоневрологического интерната. Посторонние лица туда не допускаются. На момент появления вируса там находилось 672 человека, из которых 260 - сотрудники интерната, из них 62 человека заболели. Подопечных - 412, из них заболели 216. Одиннадцать находятся на стационарном лечении. Поэтому вирус локализован и по городу не распространяется", - сообщил Бойко.







