Сотни слонов неожиданно погибли в Африке по неизвестной причине

В Африке, на севере Ботсваны разворачивается природная катастрофа. Как сообщает издание The Guardian, за последние два месяца там погибли 350 слонов. Точной причины мора ученые пока не знают. Возможно, дело в новом патогене, еще не известном науке, сообщает naked-science.

Первые подтвержденные смерти животных зафиксировали еще в мае этого года. Уже к началу июня экологи насчитали 169 погибших слонов, теперь это число увеличилось более чем в два раза. Туши многих из них лежат мордой вниз, что свидетельствует о внезапном падении животного. Почти две трети трупов были найдены неподалеку от источников воды, на охраняемых территориях дельты реки Окаванго. Стоит отметить, что в соседних странах ничего подобного не происходит.

Внезапные смерти слонов могли быть связаны с деятельностью браконьеров, которые часто используют для отравления животных цианид. Однако клыки всех погибших слонов остались нетронутыми. Также рядом не обнаружили трупов животных и птиц, питающихся падалью, которые могли бы отравиться, пируя на мертвой туше.

Еще одна версия — в водоемах дельты Окаванго появился некий неизвестный науке патоген. Местные жители сообщили журналистам The Guardian, что видели слонов, которые вели себя странно и ходили кругами. Это может быть симптомом болезни, поражающей нервную систему зверей независимо от возраста и пола.

По словам Найла МакКанна, сотрудника британской благотворительной организации National Park Rescue, с таким массовым вымиранием слонов ученые не сталкивались очень давно. МакКанн также удивился, что местное правительство еще в мае не отправило в лаборатории биологические образцы, взятые у погибших животных, так как загадочная болезнь может быть опасна и для людей.

Уэстон Кирилл Таоло, исполняющий обязанности директора департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны, в свою очередь, объяснил задержку с отправкой биоматериалов на анализы ограничениями, связанными с пандемией Covid-19. «Мы направили [образцы] на тестирование и ожидаем результатов в течение следующих нескольких недель», — заявил чиновник.

Ботсвана долгое время была «райским уголком» для африканских слонов. В этой стране обитает самая большая популяция слонов на континенте — около 135 тысяч; примерно 10% из них населяют дельту Окаванго. Однако в 2019 году ученые сообщили о всплеске браконьерства в Ботсване, что связано с отменой ряда ограничений на слоновью охоту в стране. Кроме того, в прошлом году около сотни слонов погибли из-за вспышки сибирской язвы.







