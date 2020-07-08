Лесные пожары на Луганщине: погибло 6, в больнице 28 человек

В Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Во время пожара, как предварительно сообщается, погибли шесть человек, 28 человек госпитализированы, из них - 17 детей. Огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в селе Смоляниново. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, сообщает Офис Президента. Как отмечается в сообщении, в совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Для координации сил и средств, задействованных на ликвидации бедствия, ГУ ГСЧС в Луганской области создан специальный штаб, в состав которого, в частности, включены представители службы экстренной медицинской помощи и всех аварийных служб. Штаб работает круглосуточно. По его словам, задача полицейских: эвакуация, медицинская помощь, ликвидация последствий пожара.

К ликвидации пожара привлечено более 1000 работников системы МВД и авиация, а также 400 военных. Привлечены 361 человек и 85 единиц техники от ГСЧС, а также 2 пожарных самолета из Краматорска. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

На локализации пожара, кроме спецтехники ГСЧС, задействованы так называемые базы артиллерийских тягачей и инженерные машины разграничения, — об этом сообщил командующий Операции объединенных сил, генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"7 июля в Новоайдарском районе произошли несколько лесных пожаров в районе села Смоляниново. Пожар перекинулся с лесного массива на дома по улице Песчаная в селе Смоляниново Новоайдарского района. Пострадали 20 домов. В Новоайдарскую больницу было отправлено 28 местных жителей: 17 детей, 11 взрослых, один взрослый находится в тяжелом состоянии (термический ожог пламенем)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что РГА Новоайдарского района приготовила помещение для эвакуации жителей поселков, находящихся в эпицентре лесного пожара.

"Представители Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях находятся на круглосуточной связи. Если у родственников местных жителей есть потребность в связи с родственниками или другие вопросы, звоните - 0968688502 - Павел Лисянский, представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей", - сообщили в Офисе.

На ликвидацию пожара в Луганской области привлечены силы ГСЧС из четырех областей Украины, ВСУ и Нацполиция, сообщает в Facebook Луганская ОГА.

“Глава Луганской области Сергей Гайдай лично контролирует работу служб, задействованных в ликвидации масштабного пожара в Новоайдарском и Северодонецком лесоохотничьем хозяйстве. Сейчас пожар достиг с. Смоляниново, где огонь уничтожил более 30 жилых домов. Специалисты службы экстренной медицинской помощи системно осматривают дома, пострадавших и оказывают необходимую медицинскую помощь их жителям”, — указано в сообщении.

“Ликвидировать пожар нам помогают подразделения ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей, военные и сотрудники Национальной полиции. Полиция постоянно патрулирует местность, чтобы не допустить фактов мародерства. Я уже говорил с Президентом, председателем ГСЧС Украины и Министром обороны Украины о помощи. Сейчас нам готовы направить специализированный самолет из Харькова, чтобы потушить пламя с воздуха, но с той стороны нам не подтвердили “режим тишины”, — отметил Сергей Гайдай.

По его словам, причины возгорания еще окончательно не установлены, версия поджога также не исключается. Сейчас все пожилые люди из с. Смоляниново эвакуированы и размещены в больницах на специально подготовленных базах. Они обеспечены всем необходимым и получают квалифицированную медицинскую помощь.







