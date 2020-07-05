Голливудский прорыв Украины: дистрибьюторы покупают фильмы украинских режиссеров

Голливудский дистрибьютор Lionsgate впервые приобрел фильм украинсеого режиссера. Главную роль в ленте сыграет Иванна Сахно. Об этом официально на своей странице в Facebook сообщил режиссер Стас Капралов.

Триллер под названием Let it snow – "Пусть идет снег" Капралова приобрел крупнейший в мире американский дистрибьютор Lionsgate, который выпускал такие фильмы, как "Реквием по мечте", "Голодные игры", "Пила", "Перевозчик", "Американский психопат" и тому подобное.

Фильм Капралова создан командами из Украины, США и Испании. Главную роль в фильме играет украинка и голливудская звезда Иванна Сахно. Она перевоплотится в сноубордистку, которой среди зимних гор приходится спасаться от безликого жестокого наездника.

В прокат лента должна выйти в конце сентября.

Европейские дистрибьюторы также приобрели права на два фильма «Медиа Группы Украина» о Чернобыле, сообщает пресс служба медиагруппы. Ранее проекты медиагруппы о ЧАЭС также появились в библиотеке международной Тв Amazon.

Так, испанский дистрибьютор Big Rights Sl приобрел права на документальный фильм «Лазурная пыль». Он был снят компанией Ivory Films по заказу телеканала «Украина». Проект будет показан на испанском языке.

Big Rights Sl существует на международном рынке 18 лет и занимается телевизионной дистрибуцией художественных фильмов, документальных проектов и программ, выступает экспертом по издательского и аудиовизуального контента.

Напомним, в октябре 2019 британская компания Dazzler Media Limited приобрела 4-серийную мелодраму «Черный цветок», произведенную Fresh Production Group по заказу телеканала «Украина». Сериал будет дублирован на английском языке. В июне 2020 в Amazon Prime Video появились еще два ее проекта - «Лазурная пыль» и детективный сериал «Кто ты?».

Компания Dazzler Media Limited специализируется на дистрибуции разножанрового контента на территории Великобритании и Ирландии.

Источник: ТСН







