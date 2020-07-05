Украинские писатели снова среди лучших в Европе

В длинный список литературной премии Центральной Европы "Ангелус" вошло трое украинских писателей. Об этом сообщает Читомо со ссылкой на сайт отличия. Всего в списке 14 авторов.

Из украинских писаталай в список попали:

Таня Малярчук (Zapomnienie, Wydawnictwo Warstwy),

Наталья Сняданко (Frau Müller nie zamierza płacić więcej, видавницво Warsztaty Kultury),

Сергей Жадан (Internat, издательство Czarne).

Литературная награда Центральной Европы Angelus - литературная награда, которую с 2006 года вручают ежегодно за лучшую прозаическую книгу, опубликованную на польском языке.

Лауреатом может стать писатель, родом из Центральной Европы (Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Украина Хорватия, Чехия, Черногория).

Премию вручают за лучшие прозаические произведения авторам, которые в своих текстах обращаются к важных и актуальных тем современного мира, дают толчок к размышлениям и глубокого познания других культур.

Победителя объявят 17 октября.

Он получит 150 тыс злотых (более 40 тыс долларов). и статуэтку авторства вроцлавской ризьбяркы.

Лауреатами премии становились украинские писатели: Юрий Андрухович (2006, Dwanaście kręgów, пер. Катажина Котинська), Оксана Забужко (2013, Muzeum porzuconych sekretów, пер. Катажина Котинська) и Сергей Жадан (2015, Mezopotamia, пер. Михаэль Петрик и Адам Поморский).







