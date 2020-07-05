Курс валют

Новости

Все новости
Главные новости / Спорт
Вчера, 19:30
121
Версия для печати

Харьковский гроссмейстер Анна Ушенина пробилась в финал Гран-При ФИДЕ

Харьковская гроссмейстерка Анна Ушенина вышла в финал 2-го этапа онлайн Гран-при ФИДЕ по молниеносным шахматам среди женщин, сообщает сообщество "Украинские шахматы".

В полуфинале 14-чемпионка мира в напряженной борьбе победила Хадемальшарех из Ирана — 8:7, а до этого титулованную китаянку Хоу Ифань (6,5:4,5).

Теперь в решающем матче Ушенина сыграет с россиянкой Валентиной Гуниной, которая одолела землячку Екатерину Лагно — 6,5:4,5.

Напомним, в финале 1-го этапа Гран-при также играли Ушенина и Гунина, и тогда победила украинка.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Криминальный дайджест: взяточники, вымогатели и мошенники
Герус разрушил украинскую энергетику и должен ответить, - эксперты
В CERN будут строить гигантский коллайдера длиной в 100 км
Доверие избирателей к Зеленскому катастрофически падает — результаты социологического исследования
Очередной потоп в Прикарпатье: затопило десятки домов, есть жертвы
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт