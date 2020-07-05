Харьковский гроссмейстер Анна Ушенина пробилась в финал Гран-При ФИДЕ

Харьковская гроссмейстерка Анна Ушенина вышла в финал 2-го этапа онлайн Гран-при ФИДЕ по молниеносным шахматам среди женщин, сообщает сообщество "Украинские шахматы".

В полуфинале 14-чемпионка мира в напряженной борьбе победила Хадемальшарех из Ирана — 8:7, а до этого титулованную китаянку Хоу Ифань (6,5:4,5).

Теперь в решающем матче Ушенина сыграет с россиянкой Валентиной Гуниной, которая одолела землячку Екатерину Лагно — 6,5:4,5.

Напомним, в финале 1-го этапа Гран-при также играли Ушенина и Гунина, и тогда победила украинка.



