Децентрализация: решение есть, но вопросов много, не хватает информации

Правительство утвердило территории 1470 объединенных общин на основе перспективных планов областей, разработанных областными государственными администрациями. Об этом сообщает Минрегион на Правительственном портале. Но проблем меньше не стало.

Принятые решения обеспечивают формирование и функционирование способных территориальных общин и соответствующих органов местного самоуправления и проведения очередных местных выборов 2020 году на новой территориальной основе. Однако эти решения вызвали немало вопросов от общественности.

В частности, есть много вопросов по разъяснению принципов и методики формирования конфигурации той или иной новой общины.

Соответствующие запросы и обращения продолжают поступать в Правительство, Минрегионов и народных депутатов Украины. В большинстве случаев эти обращения свидетельствуют о недостаточной осведомленности граждан о процессе и принципах моделирования общин.

Успех реформы предусматривает прозрачность и доступность информации о ней общественности.

Минрегион придерживается этого принципа с самого начала децентрализации и регулярно предоставляет разъяснения. Были проведены сотни встреч, консультаций, онлайн-конференций, публичных обсуждений, консультаций и других мероприятий, но сейчас Минрегион намерен значительно усилить интенсивность информирования, чтобы донести концепцию реформы ко всем гражданам Украины.

Общественность в ожидании.







