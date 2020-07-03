Нормандский формат: Россия требует от Украины серьезных уступок

В Берлине запланирована встреча советников лидеров “Нормандской четвёрки”. Россия во время этой встречи ожидает от Киева уступок. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации.

“На переговорах по конфликту на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации оккупированных сепаратистами районов в Донецке и Луганске”, — сообщает издание со ссылкой на документ.

Отмечается, что российская сторона требует, чтобы Киев представил проект измененной украинской Конституции относительно особого статуса Донбасса к 6 июля в Минской контактной группе.

Согласно документу, Россия также требует, чтобы Киев активизировал свои усилия по реализации так называемой формулы Штайнмайера.

Так, отмечает издание, Украина должна “без дополнительных условий” к 6 июля составить список заключенных в определенном формате, освобождение которых она требует от сепаратистов. В свою очередь, последние также представят соответствующий список заключенных.

Сегодня стало известно, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в пятницу с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников глав государств “нормандской четверки” (Германия, Россия, Украина и Франция).

Позже Офис Президента Украины сообщил, что с украинской стороны на переговоры отправились глава ОП Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в пятницу, третьего июля, в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию. Запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств — участников Нормандского формата”, — сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что в рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств “Нормандской четверки” в Берлине.



Напомним

Российская Федерация до пандемии коронавируса тратила 1,3 млрд долларов в год на содержание бюджетных учреждений на оккупированном Донбассе, а за 5 лет потратила 3,7 млрд долларов на войну с Украиной. Об этом в рамках онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, речь не идет о оккупированном Крыме - только о оккупированной части Донбасса.

"Но одновременно, параллельно, через сделки, через своих дельцов они из оккупированного Донбасса вытаскивали, например, уголь. Но это уже заработок частных лиц. По нашим оценкам, около 4,7 млрд долларов за 5 лет", - добавил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что исключает требование компенсационных выплат от России за аннексию Крыма, поскольку это только повредит стратегии, на которой настаивает Украина - о незаконной оккупации ее территории.







