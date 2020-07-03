Криминальный дайджест: взяточники, вымогатели и мошенники

Справедливости ради следует отметить, что за последнее время наблюдается некоторая активность в выявлении особо коррумпированных чиновников и правоохранителей. Раскрыты преступные схемы и предотвращены крупные взятки. А вот с пятым президентом Украины у правоохранителей прокол за проколом.

Вымогатели из СБУ

Офисом генпрокурора разоблачена преступная группа под руководством подполковника СБУ на вымогательстве 250 тыс долларов США у предпринимателя, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"... разоблачены участники организованной группы под руководством заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Одесской области на вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которого требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс. долларов за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками.

Подполковнику СБУ сообщено о подозрении, в суд готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

"В настоящее время продолжаются обыски по местам жительства фигурантов и в помещении УСБУ в Одесской области с целью выявления и изъятия вещей и документов, имеющих доказательственное значение в уголовном производстве. Сейчас обнаружено и изъято несколько единиц предметов похожих на оружие и боеприпасы, как возможно орудие преступления. Также устанавливаются другие причастные к совершению преступления лица", - говорится в сообщении.



Супер-схемы от налоговиков

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора и Государственной налоговой службой Украины провела спецоперацию по разоблачению и блокировки в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму более 2 миллиардов гривен ежемесячно. Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации — ГНС), ее региональные подразделения и транзитно-конвертационных группы. В общем — почти 400 субъектов хозяйственной деятельности”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. “Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате — госбюджет нанесенный ущерб в особо крупных размерах”, — пояснили правоохранители.

В результате более 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн гривен наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн гривен. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн. гривен.

“В ходе спецоперации СБУ наработала несколько системных решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем. И благодаря внедрению новых подходов уже удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 200 млн. гривен. Также только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд. гривен налоговых платежей”, — добавляется в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве объявлено подозрение лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ДПС, в соответствии с ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. В отношении основателя трех предприятий, которые были задействованы в схеме, по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины. Сумма ущерба, нанесенного государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн гривен.



Продавали данные госпогранслужбы

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников на продаже информации с ограниченным доступом из базы данных Государственной пограничной службы, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, сроке их пребывания в стране и наличии запретов на въезд или выезд. Свои "услуги" злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты. Клиентами фигурантов были, в частности, участники криминальных группировок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.





Мильярды за мост для Кличко и кампании

Мэр Киева Виталий Кличко, "смотрящий" Денис Комарницкий и народный депутат Николай Тищенко "распилили" 6 млрд грн, выделенные из городского бюджета на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

"Среди найденных журналистами документов - табличка с перечнем из 38 компаний, вероятно контролируемых Денисом Комарницким и записанных на подставных лиц, в таблице обозначены как "наши". В этот перечень внесены ряд компаний, которые за последние 4 года регулярно получали от коммунальных предприятий Киев большие подряды на строительства и реконструкции, фактически монополизировав право на получение этих подрядов от "Спецжилфонда", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Дирекции дорожно-транспортных сооружений". Это, в частности, компания "Эко-Строй-Трейд", - говорится в расследовании.

Журналисты напомнили, что в 2017 году эта компания выиграла тендер на более чем 6 млрд гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста, который является одним из самых известных столичных долгостроев.

"Тогда журналисты Bihus.Info выяснили, что компания оформлена на подставное лицо и связывали эту фирму с нынешним заместителем мэра, а в то время директором КП "Спецжитлофонд" Вячеславом Непопом. Между тем совладельцем" Эко-Строй-Трейд "является Максим Половко. в упомянутом документе он обозначен как "наш". Кроме того, он ранее проживал в киевской квартире, принадлежащей жене Дениса Комарницкого", - отметили СМИ.

По их данным, компания "Эко-Строй-Трейд" является типичной "прокладкой", которая помогает выводить бюджетные средства.

"Естественно, сама она ничего не строит, не ремонтирует и не реконструирует - она ​​просто перераспределяет деньги. Как такая фирма фирма могла выиграть такой тендер, Кличко и тогда не рассказывал, и сейчас не расскажет", - заявил создатель проекта, журналист Денис Бигус.

В сюжете приводится ответ Виталия Кличко на вопрос о компании "Эко-Строй-Трейд", где тот говорит, что "не знает, кто генподрядчик" на этой стройке. Однако журналисты уверены, что без участия мэра 6-миллиардный тендер пройти не мог.

Также они отмечают, что народный депутат Николай Тищенко имеет прочные связи с смотрящим Денисом Комарницким. Согласно полученным документам, они сотрудничают в том числе и при подготовке к местным выборам в Киеве.

Напомним, ранее народный депутат Гео Лерос рассказал, что Николай Тищенко также имеет отношение к управлению фирмой "Эко-Строй-Трейд" через свою сестру Юлию и ее мужа Германа Блинова.

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Дипломы для боевиков

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы, участники которой изготавливали для боевиков "ДНР" поддельные дипломы о высшем образовании, сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, организовала масштабное изготовление поддельных дипломов украинских вузов группа жителей Харьковского и Киевского регионов. Клиентами злоумышленников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий", - говорится в сообщении.

Заказы оформлялись на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата - через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в оккупированные районы Донецкой области через временно подконтрольные оккупантам участки украинской границы.

Ежемесячно злоумышленники изготовляли и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов США в зависимости от уровня вуза. При изготовлении фальшивок использовались номера настоящих дипломов.

"Следователи Службы безопасности Украины задержали одного из участников преступной группы в почтовом отделении в райцентре в Харьковской области во время отправки поддельного диплома для боевика артиллерийской бригады террористов "ДНР". Решается вопрос о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 -2 Уголовного кодекса Украины", - добавляется в сообщении.



Суд над Порошенко отложен

Печерский районный суд города Киева объявил перерыв до 8 июля в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения пятом президенту Украины Петру Порошенко, которого подозревают в издании незаконного Указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР, передает корреспондент УНН.

“Объявляется перерыв до 11:00 8 июля”, — сказал судья.

Напомним, суд принял ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Офис Генерального прокурора Украины подал в Печерский районный суд Киева ходатайство о применении к пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.

Ранее в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

ИнфоКава по материалам СМИ







