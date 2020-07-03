Трамп сдерживает Россию: в Европу перебрасываются войска НАТО и США

Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысячи американских военнослужащих, в том числе и для сдерживания действий России. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Его слова цитирует DW.

Отмечается, что накануне министр обороны США Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли представили американскому лидеру план по передислокации войск и тот его одобрил.

Никаких подробностей о передвижении военнослужащих пока не предоставлено. При этом Хоффман подчеркнул, что Пентагон проведет консультации с союзниками по НАТО "о дальнейших действиях" в ближайшие недели.

"Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую и оперативную гибкость США в Европе", – подчеркнул он.

Издание добавляет, что в ближайшее время Эспер и Милли проведут в профильных комитетах конгресса брифинги на эту тему.







