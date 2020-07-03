Приборы наведения, изъятые из ракетных частей в ходе обысков, возвращены

Во время следственных действий Государственное бюро расследований на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины изъяли 7 приборов СВЧ. Общественность и Минобороны забили тревогу, так как это снижает обороноспособность страны. Сейчас приборы наведения возвращены, ведется расследование действий представителей ГБР, сообщает пресслужба ведомства.

"Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020 года провели санкционированные обзоры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны).

"В тот же день следователи ГБР вернули 3 прибора в одну из воинских частей, еще 4 прибора будет возвращено сегодня. Руководством Государственного бюро расследований инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий работников ГБР", - отмечается в сообщении.

По факту изъятия военных приборов (клистронов) из трех ракетных бригад Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в Государственном бюро расследований начали служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"2 июля 2020 года в 22:50 изъяты военные приборы (клистроны) были возвращены в воинские части. По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Государственном бюро расследований начато служебное расследование. На время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их последующем увольнении", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что в настоящее время материалы уголовного производства истребованы с территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.

"Также, по материалам управления внутреннего контроля, главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - отметили в пресс-службе.







