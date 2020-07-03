Кризис НБУ: Украина и мир обеспокоены, Зеленский - не беспокоится

Верховная Рада приняла проект постановления, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов Украины, сообщает УНН.

"В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет уволить Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины", - говорится в постановлении.

"Я принял трудное, но необходимое решение уйти в отставку. Поскольку в течение длительного времени на Нацбанк осуществляется систематическое политическое давление. Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, а основываются на краткосрочных простых победах, которые могут дорого стоить украинской экономике в более длительной перспективе", - сказал уже бывший глава НБУ Яков Смолий.

Отвечая на брифинге на вопрос о том, что накануне того, как он объявил о своем решении, глава НБУ проводил ряд встреч в Офисе Президента, о чем говорилось и не стало ли это последней каплей, Смолий заявил: "Да, єто действительно так... Несколько дней назад у меня была встреча с Президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке", - добавил он.

Также, Смолий поблагодарил свою команду и всех украинцеы, добавив, что "идет с высоко поднятой головой и оставляет НБУ на вашу ответственность".

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий по собственному желанию подал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".

В Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

В частности, состоялись встречи Президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

Во встречах принимали участие Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель ОПУ Андрей Ермак, его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ.

Зеленский отметил преданность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности.

“Независимый Национальный банк — это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как Президент буду отстаивать независимость НБУ в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства”, — отметил Зеленский.



* * *

Отставку руководителя НБУ прокомментировали в Брюсселе:

“Переговоры о конкретных политических мероприятиях в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проект меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование преданности украинской власти независимости центрального банка”, — заявили в Еврокомиссии.

В Брюсселе напомнили, что соблюдение независимости регулятора является требованием всех программ МВФ. Евросоюз выделяет макрофинансовой помощи тем странам, которые имеют действующую программу с Международным валютным фондом. “Еврокомиссия ждать результаты оценки ситуации со стороны МВФ”, — добавил пресс-секретарь.

Как известно, в мае ЕС окончательно утвердил программу макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро на противодействие экономическим последствиям пандемии коронавируса. Теперь Еврокомиссия ведет переговоры с Кабмином Украины о меморандуме о взаимопонимании, после подписания которого Киев сможет получить первый транш кредита в размере 600 млн евро. От Украины меморандум подписывают представитель Минифин и НБУ. Получает макрофин от ЕС именно Нацбанк Украины. Макрофинансовая помощь является кредитом на благоприятных условиях, которые ЕС выделяет соседним странам для поддержания их платежного баланса.



* * *

В стороне от ситуации в Украине не остался и МВФ.

Представитель Фонда напомнил, что независимость Национального банка Украины находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка: "Мы взяли во внимание заявление об увольнении, представленное главой Национального банка Украины Смолием".

Как подчеркивают в учреждении, под руководством Смолия НБУ "были достигнуты существенные свершения в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике".

"Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы", - отметили в Международном валютном фонде.



* * *

Отставка главы НБУ Якова Смолия сорвала для Ураины транзакцию десятилетия, но министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что оснований для паники нет. Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

“Я хочу успокоить всю страну, всех жителей нашей страны. Да, действительно, состоялось очень неординарное событие. Оно было немного шоковым, которое сорвало нам транзакцию десятилетия, я не побоюсь этого слова. Потому что доходность с которой мы могли вчера позаимствовать, последний раз такая доходность была в 2007-2011 годах”, — заявил министр.

Он также отметил, что для всего финансового мира смена главного банкира страны является событием неординарным и вызывающей много вопросов.

В то же время, по его словам, несмотря на это, нет никаких оснований для паники.

“У нас все в порядке. У нас есть макроэкономическая стабильность. У нас выполняется бюджет. Мы прошли пиковую кризисную ситуацию. У нас план поступления, например, налоговой, увеличен на 6 млрд гривен. Я с оптимизмом и уверенностью смотрю в будущее. И нет оснований на сегодняшний день ожидать, что изменение любого в руководстве правительства или любой государственной институции может повлиять или расшатать каким-то образом ситуацию. Я не вижу никаких оснований для паники и никаких оснований для того, чтобы говорили, что у нас что-то происходит не так”, — отметил С.Марченко.

Он также заверил, что его ведомство профинансирует дефицит, выполнит доходную часть бюджета и обеспечит выплату заработных плат и пенсий.

“Я вам это четко гарантирую”, — добавил министр.



* * *

Заявление о глубокой обеспокоенности событиями связанными с НБУ сделало и бизнес-сообщество, объединенное Американской торговой палатой в Украине, Европейской бизнес ассоциацией, Независимой ассоциацией банков Украины, Союзом украинских предпринимателей и Форумом ведущих международных финансовых учреждений.

В заявлении сказано, что сообщество глубоко обеспокоено отставкой главы Национального банка Украины Якова Смолия, будущей независимостью НБУ и продолжением сотрудничества с МВФ.

“НБУ является наиболее надежным учреждением среди иностранных институциональных инвесторов и бизнес-сообществе. Таким образом, отставка Якова Смолия из-за политического давления посылает бизнесу и инвесторам тревожный сигнал и ставит под сомнение похвальные экономические цели правительства и обязательства президента защищать каждого инвестора в Украине. Некоторые инвесторы уже приостановили новые инвестиции, поскольку решение правительства не соответствуют его намерениям по привлечению прямых иностранных инвестиций. Более того, транзакция о размещении еврооблигаций, которую вчера проводило Министерство финансов на сумму 1,75 миллиарда долларов США, было сегодня отменено. Это беспрецедентное событие, которое повлияет на возможности Украины получить доступ к рынку и цену, которую он платит за этот доступ”, — говорится в заявлении.

Добавляется, что бизнес-сообщество отмечает достижения НБУ под руководством Якова Смолия.

“В отличие от предыдущих кризисов, банковская система сегодня не является бременем для экономики, а скорее ее спасителем. Умеренная инфляция, эффективная политика с плавающей ставкой и валютной либерализацией, низкий дефицит текущего счета, значительные международные резервы и взвешенная фискальная политика — это все лучшие международные практики, основы будущих инвестиций и невероятные достижения НБУ под руководством Якова Смолия. Эти достижения, которые трудно достались и сдерживали кризис COVID-19, стали бы фундаментом для поступления прямых иностранных инвестиций”, — отмечают авторы обращения.

Бизнес-сообщество призвало президента Украины Владимира Зеленского “эффективно взаимодействовать” с центральным банком, “не осуществлять давления на команду НБУ и оставить в полном составе выполнение своих функции членов правления НБУ”, а на должность главы НБУ подать кандидатуру “правопреемника с безупречной репутацией, который сохранит независимость НБУ и продолжит его текущий курс, в частности монетарную политику, поддержку макроэкономической стабильности и инфляционное таргетирование”.







