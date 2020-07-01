Герус разрушил украинскую энергетику и должен ответить, - эксперты

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус должен ответить за разрушение энергетики и остановку угледобывающей отрасли, из-за чего шахтеры вынуждены выйти на протест. Об этом написал народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко на своей странице в Facebook.

Депутат напомнил, что действия председателя энергетического парламентского комитета Андрея Геруса привели к масштабному кризису в энергетике и почти полной остановке угледобывающей отрасли.

"Герус: открыл импорт электроэнергии из России, чем поставил на колени наших энергетиков и шахтеров, работу которых постоянно останавливали в пользу "кремлевского тока"; системно порочит рыночные отношения в энергетике, загнав энергоотрасли, государственные "Энергоатом" и "Центрэнерго", в многомиллиардные убытки; довел энергетику до катастрофического кризиса, в результате чего останавливалось 95% угледобывающей отрасли, шахтеры остались без зарплаты; игнорирует хищения государственного "Центрэнерго", долги которого перед шахтерами давно превысили стоимость самой компании и продолжают расти", – написал Наливайченко.

По его мнению, Андрей Герус должен ответить за свои действия, и первым шагом к этому будет создание в парламенте временной следственной комиссии, которая должна расследовать злоупотребления в энергетической отрасли.

"ВСК о разрушении украинской энергетики Герусом будет создана. Вина Геруса, убежден, будет доказана, ответственность он понесет. И перед шахтерами, и перед законом", – написал нардеп.

Ранее Михаил Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановко угольной отрасли Украины спровоцированы действиями Геруса.

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможным вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора возбудить уголовное производство по факту государственной измены Геруса. Заявление о преступлении со стороны нардепа "в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры при принятии поправок в законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" и "О рынке электрической энергии", которые нанесли ущерб в значительных размерах государственным интересам и интересам других потребителей", подали 26 мая.



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Осенью советник президента Андрей Герус пролоббировал изменение в закон, которым разрешили импорт российской и белорусской электроэнергии. Это привело к коллапсу в энергетической системе Украины. Импорт запретили снова, но уже начался кризис неплатежей, закрытие шахт и снижение мощности электростанций, говорится в материале проекта "Наблюдатель" ("Спостерігач" на "5 каналі").

До сих пор прибыльное предприятие "Энергоатом" – сейчас ежемесячно терпит убытки в миллиард гривен. Атомные блоки закрываются на ремонты, работают на пониженной мощности или выводятся в резерв. Такой график работы вредит оборудованию, не дает прибыли, а только требует затрат на содержание неработающих блоков.

Эксперты заподозрили, что таким образом в Украине освобождается рынок для тока, который будет производиться на недавно построенной Белорусской АЭС. Страны Балтии уже отказались покупать ток у белорусов. Ведь АЭС построена россиянами, за российские деньги, да еще и с нарушениями, которые угрожают безопасности региона.

Для Украины использование российской или белорусской электроэнергии несет еще большую угрозу – независимости страны в целом. Ведь ток от одного поставщика приведет к уничтожению собственных производителей и поставит страну в энергетическую зависимость от восточного агрессора, указывают журналисты.







