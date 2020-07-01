Что нового ожидает украинцев с 1 июля: пенсии, штрафы, тарифы

Жизнь меняется и зачастую - непредсказуемо. Нам постоянно грозят кризисом, новыми налогами, штрафами за все подряд и космическим ростом тарифов даже на самые "невинные" услуги. И вот что "дарит" нам команда заботливых "слуг" с 1 июля.

* * *

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.

Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, что исчисляется от прожиточного минимума.

Перерасчет проведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться с 4 июля.

И это все хорошие новости.



* * *

Уже с первого дня второго месяца лета будет введен второй этап повышения цены на газ, предполагающий новые тарифы за транспортировку газа. В каждой области повышение расчитывается индивидуально, в среднем рост составит от 1 до 22 процентов.

Тариф не изменится в потребителей "Киевгаза", "Донецкоблгаза", "Кременчуггаза", "Тернопольгоргаза" "Коростышевгаза" и "Харьковгоргаза".

"Киевоблгаз", "Кировоградгаз" и "Ривнегаз" повысит тарифы на 1%.

В "Винницагаз" стоимость услуги за транспортировку газа повысится на 6% – до 1,13 грн. за доставку 1 кубометра. "Мелитопольгаз" – 22%, "Одессагаз" – 21%, "Уманьгаз" – 17%, "Гадячгаз" – 16%, "Запорожгаз" – 15%.



* * *

Как сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг, с 1 июля у украинцев появится возможность самим выбирать поставщика газа, исходя из качества сервиса и условий оплаты.

Для смены поставщика необходимо отправить заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику. После уже новый поставщик должен решить все формальности – с соглашениями и старым поставщиком.

Как определиться рядовому гражданину с тем, сколько у нас поставщиков, где их искать и какой из них лучший - пока никто не объяснил.



* * *

1 июля 2020 вступает в силу закон за вождение в нетрезвом состоянии. В его рамках штрафы возрастут до 51 тысячи гривен. Кроме того пьяных водителей будет ждать лишение права управления авто на срок до трех лет.

За что грозит штраф:

* управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

* передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;

* отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского обследования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения, или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

* употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского обследования до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского обследования.



* * *

И "вишенка" к тарифам.

Согласно проекту решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК "Укрэнерго" с 1 августа должен увеличится со 155,4 грн/МВт*ч до 596,48 грн/МВт*ч или почти в четыре раза...

ИнфоКава по материалам СМИ



