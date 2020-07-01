Кабмин принимает решения: коронавирус, наводнения и шахтеры

В среду, 1 июля, состоялось заседание кабмина, во время которого министры приняли ряд важных для жизни украинцев постановлений: о штрафах за игнорирование масочного режима, о ликвидации последствий наводнения, о выплате долгов шахтерам и другие, сообщает пресс-центр Кабмина.

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Кабинет министров установил штрафы для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок.

“Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины — ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно — ответственность юридических лиц: собственников соответствующих зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок”, — сказал министр юстиции Денис Малюська.

Министр отметил, что устанавливают ответственность за это соответственно в кодексе об административном правонарушении и в законе об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.

“Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие — по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушения карантина. Для юридических лиц суммы большие — от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан”, — сообщил Малюська.

Национальная полиция доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где зафиксированы нарушения карантина.



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Также, кабмин готов выделить на ликвидацию последствий стихии в западной Украине столько, сколько потребуется по расчетам. Выделенные ранее, более 700 млн грн, это сумма на неотложные расходы. Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Более 700 млн грн на ликвидацию последствий наводнения - это только начало. Мы выделили это, для того, чтобы все могли воспользоваться средствами безотлагательно, но на основе дополнительных расчетов сколько средств еще нужно, правительство готово выделять всю необходимую сумму для преодоления последствий стихии", - сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что первые расчеты от глав облгосадминистраций уже поступают.

"В ближайшие дни составим полную сумму, будем понимать ее. Правительство вынесет на рассмотрение, и уверен, поддержит сумму средств на борьбу с последствиями стихии. Эти 5 пострадавших областей имеют поручение об ускорении расчетов", - добавил глава правительства.



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Шахтерам погасили 339 млн грн долгов по зарплате. Сейчас у государства нет задолженностей перед шахтерами государственных шахт. Впервые за значительный период времени. Об этом сегодня, 1 июля, на заседании правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Еще в прошлую пятницу Министерство энергетики выплатило дополнительные почти 340 млн грн шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт в текущем режиме", - сказал Шмыгаль.

По его информации, почти 40 тысяч рабочих получили надлежащую зарплату.

В общем, по программе "Реструктуризация угольной отрасли", за 6 месяцев 2020 года угледобывающими предприятиями направлено 3,5 млрд грн - на выплату и погашение задолженности по заработной плате.

Отметим, что стабильный сбыт угля Минэнерго планирует достичь благодаря недавнему распоряжению Кабмина о приоритетном использовании отечественного угля на ТЭС.







