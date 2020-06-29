Януковичу и двум экс-министрам обороны заочно сообщили о подозрении в госизмене

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны Украины Павлу Лебедеву и Дмитрию Саламатину сообщено о подозрении в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи главного следственного управления Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Януковичу Виктору Федоровичу, двум бывшим министрам обороны Украины Саламатину Дмитрию Альбертовичу и Лебедеву Павлу Валентиновичу. Они подозреваются в совершении государственной измены (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что экс-президент Янукович при соучастии с бывшими министрами обороны Украины Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 годы совершили государственную измену.

"А именно действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыва ее обороноспособности, предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины", - отмечается в сообщении.

Указывается, что кроме того, подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого "реформирования Вооруженных сил Украины", которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации. Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к неказонной аннексии полуострова со стороны России.

Напомним, двух экс-министров обороны времен Януковиче вызывают на допрос в ГБР.







