Довоевались: Ливия призвала США и ЕС ввести санкции против военной компании «Вагнер»

Международно признанное правительство национального единства Ливии настаивает на введении ЕС санкций против российской частной военной компании «Вагнер», которая захватывает нефтяные месторождения в стране. Такое требование озвучил министр внутренних дел международно признанного правительства национального единства Ливии Фетх Башага, сообщает Deutsche welle.

«Правительство Ливии не позволит российским наемникам контролировать нефтяные объекты страны и выдворит этих людей из военных баз страны», - заявил Башага.

По его мнению, ЧВК «Вагнер» должна быть включена Евросоюзом в список организаций-спонсоров терроризма «за совершение преступлений против человечности».

По словам министра, присутствие иностранных наемников на нефтяных месторождениях страны угрожает национальной безопасности Ливии. Кроме того, Башага отметил, что установление контроля над этими объектами нанесло ущерб интересам американских и европейских нефтяных компаний. В Ливии утверждают, что крупнейшее месторождение «Эш-Шарара» захватили наемники из ППК «Вагнер» совместно с суданской группировкой «Джанджавид».

О присутствии на месторождении российских и иностранных наемников сообщила 26 июня ливийская «Национальная нефтяная корпорация» (NOC). Глава NOC Мустафа Саналла заявил, что «полностью отвергает попытки иностранных государств помешать возобновлению добычи нефти», поскольку «ливийская нефть принадлежит народу Ливии».

Напомним, 21 апреля российское издание "Новая газета» опубликовало скриншоты, на которых изображены участники ППК «Вагнер» с отрезанной головой своей жертвы - жителя Сирии, которого перед смертью подвергли жестоким издевательствам.







