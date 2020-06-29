Незаконные вырубки: перед судом предстанут чиновники Закарпатского лесхоза

Бывшие чиновники Закарпатского лесхоза предстанут перед судом "за служебную халатность", которая привела к убыткам в 3 млн грн. Судить "за незаконную вырубку", которая спровоцировала убытки в 1,2 млн грн, будут и группу, которую основал мастер леса одного из государственных лесохозяйственных предприятий Львовщины. Об этом написала пресс-служба Государственного бюро расследований на своем сайте.

В суд уже направлено обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Они обвиняются в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Следствием установлено, что должностные лица ненадлежащим образом выполняли возложенные на них обязанности, чем допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук на вверенной им территории", – говорится в сообщении.

В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 3 млн грн. В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Также в суд уже направили обвинительный акт в отношении группы из шести человек, которую организовал мастер леса одного из государственных лесохозяйственных предприятий Львовской области. Ее участников обвинили в незаконной порубке, перевозке, хранении и сбыте леса, а самого мастера леса – в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 и ч.ч. 1, 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

"Следствием установлено, что организованная преступная группа, которую основал чиновник одного из лесоохотничьих хозяйств, с февраля по март 2020 года осуществляла незаконную вырубку деревьев породы дуб и в дальнейшем продавала ее физическим лицам-предпринимателям", – пояснили в ГБР.

В результате государству был причинен вред на сумму свыше 1,2 млн грн. В случае доказательства вины мастеру леса грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, другим участникам группы – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

В Кабинете министров заявили, что за последние пять лет объем вырубки леса в Украине упал на 20%. Также в правительстве отметили, что именно дожди являются причиной наводнения на западе Украины.







