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Евросоюз сообщил об экстренной помощи Украине в связи с наводнением

Евросоюз продолжает мобилизовать экстренную помощь Украине в связи с наводнениями на западе страны. Соответствующее заявление было сделано сегодня на брифинге в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

"В контексте разрушительных наводнений на западе Украины, ЕС продолжает мобилизовать экстренную помощь через механизм гражданской обороны. Сегодня самолет правительства Италии доставит пострадавшему населению в Украине насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, электрогенераторы и палатки", - сказал представитель ЕС.

Дипломат напомнил, что данные средства будут направлены в дополнение к тем, что были предоствлены Украины Швецией в выходные.

ЕС также отправил карты пострадавших от бедствия районов, сделанные с помощью европейской спутниковой системы Copernicus.



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