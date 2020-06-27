Коронавирус против... пива: пивной бренд пустил нераспроданное пиво на удобрение

Представители компании Guinness заявили, что не распроданное из-за вспышки коронавирусной инфекции пиво и эль были использованы для удобрения деревьев. Под ели ирландский производитель вылил "миллионы литров", пишет Independent. Один из руководителей компании заявил, что расплачется, если узнает общую сумму вылитого элитного напитка.

Это было сделано как часть экологически чистого лесного проекта.

Пиво и эль компания собирала у владельцев пабов и баров, закрывшихся на время карантина. Директор по эксплуатации пивоваренного завода Guinness Айдан Кроу отметил, что не может точно сказать, сколько именно пива ушло на удобрение.

"Я бы, скорее всего, расплакался, если бы узнал общую сумму", - отметил Кроу, добавив, что это "сотни тысяч кег".

По его словам, также часть пива отправили на компостирование, другую превратили в биогаз.

Пиво Guinness - самое известное и потребляемое ирландское пиво, ставшее легендой и самым популярным брендом Ирландии. Компания была основана в 1759 году пивоваром Артуром Гиннессом.

Как сообщалось ранее, В Британии на пивоварне бесплатно раздали пиво всем желающим. Из-за карантина пивоварня не смогла его реализовать.

Также закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок в Европе привели к просрочке более 10 миллионов литров пива.







