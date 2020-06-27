Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы

С начала 2020 года Служба безопасности Украины изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатых веществ и свыше 45 тыс. патронов, гранат и снарядов, можно вооружить две роты солдат, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте были пистолеты и револьверы, гранатометы, пулеметы, автоматы. Наибольший массив оружия и средств поражения был обнаружен в тайниках в районе проведения операции Объединенных сил.

В частности, в разное время разоблачены в Новоайдарском, Старобельском, Славянском районах. Было установлено, что часто это оружие вывозится с территории Донецкой и Луганской областей в другие регионы. Несколько таких тайников были найдены за пределами ООС, в частности в Волынской и Одесской областях. Например, в марте на блокпосту на автодороге "Лисичанск-Бахмут" задержали двух человек, которые незаконно вывозили целый арсенал боеприпасов и оружия в Киевскую область.

Кроме того, с начала года Служба прекратила существование четырех подпольных мастерских, изготовлявших боевое оружие.

В частности, СБУ совместно с Нацполицией Украины в г. Киеве проведен обыск по месту жительства киевлянина, который организовал подпольную мастерскую, где занимался незаконным изготовлением и восстановлением огнестрельного оружия с целью дальнейшего сбыта. В результате обыска обнаружены и изъяты 2 пистолета-пулемета "кустарного" производства, 170 патронов и 0,3 кг пороха. Отдельно выявлено и прекращено существование канала сбыта деталей и комплектующих к огнестрельному оружию иностранного производства из-за рубежа. Лицо, причастное к указанной противоправной деятельности, задержано.

На основании материалов СБУ начато 58 уголовных производств, в том числе Национальной полицией по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. В общем изъятого достаточно, чтобы вооружить две роты военнослужащих.



