НАБУ всё же планирует сажать: на "крючке" Смелянский и Балонь

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производства относительно возможного злоупотребления и получения неправомерной выгоды генеральным директором акционерного общества "Укрпочта" Игорем Смелянским. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Дело открыто по решению Высшего антикоррупционного суда, который, наконец, озаботился тем, что зарплата Смелянского в этом году составит 1,9 млн гривен, что превышает оклад президента США Дональда Трампа в два раза.

А главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого совсем недавно назначил на хлебную должность Зеленский, специалисты НАБУ уже задержали с поличным и предъявили ему подозрение в том, что он и его подельники незаконно требовали почти 2 млн грн и уже получили 250 тысяч от руководителя местного органа государственной власти в обмен на то, что они не станут препятствовать его деятельности.

По информации следствия, чиновники предложили руководителю регионального отделения одного из областных управлений органа государственной власти заплатить им в обмен на то, что они не станут препятствовать его деятельности.

"По условиям "предложения", средства должны были передаваться траншами. Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго – 250 тыс. грн – они были пойманы с поличным", – говорится в сообщении.

Напомним, что неделю назад Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о том, что им была предложена взятка в размере 5 миллионов долларов за закрытие уголовного дела, фигурантом которого является Николай Злочевский, владелец компании Burisma. По словам представителя прокуратуры, данное дело никак не связано с Хантером Байденом, бывшим членом совета директоров Burisma, чей отец баллотируется на пост президента США.

Взятка предназначалась за закрытие дела, в котором Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного «Реал Банку».

Глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что при даче взятки были задержаны три человека.

«Первый задержанный - это работник государственной налоговой службы, он работает первым заместителем начальника ГУ ГФС в Киеве, второе [лицо] имело отношение, сейчас это проверяется, к компании Burisma, и является доверенным лицом Злочевского, и третье лицо - тоже работник ГФС и также доверенное лицо Злочевского», - заявил Сытник.

По словам Сытника, данная взятка является рекордной в истории Украины. Деньги, упакованные в прозрачные пластиковые пакеты, были выставлены на брифинге для прессы.

Таким образом, хотя вторая весна Зеленского уже и закончилась, посадки всё же производятся и планируются. "Урожай" посчитаем осенью, к местным выборам.



