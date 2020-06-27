Второй этап медреформы: пути преодоления кризиса и "шоковая терапия"

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что медицинская реформа стала "шоковой терапией" для многих учреждений здравоохранения и назвал пути преодоления кризиса. Об этом он сказал во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает корреспондент УНН.

"Начиная с 1 апреля 2020 года у нас был изменен механизм финансирования учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь. Он был изменен согласно нашему закону о программе медицинских гарантий. Все финансирование происходит через Национальную службу здоровья, по утвержденным Кабинетом министров тарифах за предоставление той или иной медицинской помощи. Результаты этих "изменений" мы увидели уже... этого эксперимента... Мы увидели "шоковую терапию" для многих учреждений здравоохранения, которые получили, в том числе, финансирования, критически меньше, чем они финансировались в прошлом году. Общее количество таких учреждений здравоохранения в целом по стране, которые получили меньшее финансирование, чем в прошлом году - составляет, с критическим, то, что менее 50% - было 332 учреждения здравоохранения", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что под особым ударом оказались учреждения противотуберкулезной службы, психиатрической помощи, инфекционные больницы, ряд районных больниц, детских больниц, центры экстренной медицинской помощи и некоторые областные больницы.

"В результате нашего анализа, который был проведен, мы считаем, что такой дисбаланс, который был внесен, в том числе, за счет подхода к формированию тарифов, который очень часто полностью был непрозрачным, который не учитывал все без исключения затраты, расходы - расходы, которые несет учреждение здравоохранения на оказание медицинской помощи. Он был непонятен с точки зрения расчета в том числе, для всех, практически без исключения медицинских работников", - добавил Максим Степанов.

Он отметил, что надо было принимать очень быстро решение, чтобы не потерять учреждения здравоохранения и не прийти к ситуации увольнения медицинских работников.

"Какое решение было принято в этом году - были внесены соответствующие изменения 19 июня в 65 постановление Кабинета министров - это некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году. Что предусматривает эти изменения? Они предусматривают введение дополнительно такого пакета, который будет предусматривать финансирование учреждений здравоохранения. Такое антикризисное финансирование учреждений здравоохранения. Предполагается покрытие дефицита средств для подготовки медицинских учреждений по пакетам медицинских гарантий... Эти пакеты будут работать, начиная с 1 июля этого года", - сказал Максим Степанов.

По его словам, такое дофинансирование будет составлять около 2,3 млрд грн.

"Потом были изменены пакеты на финансирование острого инфаркта миокарда и острого мозгового инсульта. Тарифы были увеличены до 30 тыс. по инфаркту и 26 тыс., фактически, 27 тыс. - по инсульту. Также было добавлено на экстренную медицинскую помощь, ставка была увеличена с 116 грн до почти 164 грн, для того, чтобы экстренная медицинская помощь у нас была в приоритете", - добавил Максим Степанов.

Он отметил, что сейчас они работают над тем, чтобы вся медицинская помощь основывалась на стандартах, которые основываться на национальных протоколах.

"На основе этих стандартов мы определим индикаторы качества оказания медицинской помощи, для того, чтобы с 1 января, мы работали в совершенно нормальных условиях", - добавил Максим Степанов.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной Раде принять к сведению доклад Максима Степанова и проголосовал "за" 12 голосами.

Напомним, правительство одобрило увеличение зарплат для медиков с 1 сентября.







