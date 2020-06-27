В причинах наводнений в Западной Украине разбирается СБУ

Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Об этом сообщаетпресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что всего подтоплено:

285 населенных пунктов (Ивано-Франковская — 234, Черновицкая — 37, Львовская — 12, Тернопольской — 2);

9 тыс. 994 дома (Ивано-Франковская — 9157, Черновицкая — 728, Львовская — 72, Тернопольской — 37);

9 объектов социальной и бытовой сферы; затоплены 3 тыс. 340 подвалов (Ивано-Франковская — 2553, Черновицкая — 712, Львовская — 75)

13 тыс. 390 приусадебных участков (Ивано-Франковская — 11337, Черновицкая — 1895, Львовская — 131, Тернопольская — 27).

В частности, непогодой было разрушено 117 км автодорог (Ивано-Франковская — 116, Черновицкая — 1) и 64 моста в Ивано-Франковской области. Также повреждено 500 км автодорог и 135 мостов (Ивано-Франковская — 487 км дорог и 118 мостов, Львовская — 2 км автодорог, Черновицкая — 12 км автодорог и 17 мостов) и 280 м дамб (№ 15б — 150 м; № 21А — 60 м; № 5 — 70 м) в Черновицкой области.

Из-за паводков трое людей погибли еще двое-трое считаются пропавшими без вести, их ищут. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В ходе брифинга генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил:

"Говорить об окончании паводка рано. Он еще идет. Сегодня на сооружениях нашей станции в створе Днестровской ГЭС - 3100 метров кубических. Мы ожидаем, что он будет у 3700-3800 метров кубических. Река Днестр - это горная река. Горы - это чаша, которая принимает очень большой объем осадков и провоцирует очень быстрое добегания воды до низовьев. Скажем, в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей... В частности, "Укргидроэнерго" в этой ситуации следит за тем, чтобы оборудование было в технически исправном состоянии. То есть, компания выполняет те задачи, которые ей ставит межведомственная комиссия. Расчеты по паводку нам предоставляет Гидрометцентр и Водхоз".

Следователи Службы безопасности Украины для установления всех обстоятельств, на которые возможно повлияла деятельность и бездействие должностных лиц, расследует причины разрушительных наводнений на западе Украины по статье "Экоцид" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает со ссылкой на пресс служба СБУ.

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"Оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной порубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнение мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по официальным данным, в июне 2020 выпала сверхурочная количество осадков. В результате чего погибли наши граждане и только на территории Прикарпатья из-за стихии подтоплено более 10 000 жилых домов, разрушено и повреждено более 700 километров дорог и почти двести мостов, уничтожено свыше 4000 метров берегоукрепления.

"Причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам, затопления и подтопления инфраструктуры, сооружений, угодий, домохозяйств, повреждения разрушение и уничтожение объектов вследствие выпадения сверхурочной количества осадков пока изучаются", - отмечается в сообщении.

По одной из версий следствия они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием ответственных за природоохранные мероприятия должностных лиц различных органов власти.

"По этим фактам прокуратурой Ивано-Франковской области начато уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины. Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабмин выделил 754 млн грн на ликвидацию последствий паводка в западных областях.







