ГСЧС предварительно оценила ущерб от стихии на Закарпатье

На Закарпатье, которое постепенно приходит в себя от разрушительной стихии, начали оценивать последствия ущерба паводков и оползней.

На сегодняшний день эта цифра равна предварительно 176 млн. грн. Такие цифры обнародовала ГСЧС Закарпатской области.

На Закарпатье подтоплено 535 домохозяйств, 90 га пастбищ, повреждены 4 участка автодороги государственного значения и других объектов инфраструктуры. Один из самых сложных моментов - ситуация с водой. Подтоплены более 5 тысяч колодцев, пока вода очистится, пройдёт немало времени. Пока людям организовали подвозку воды.

Как указывает ГСЧС, в настоящее время подтоплений домохозяйств, жилых домов или объектов инфраструктуры как таковых уже нет, однако ситуация далека от позитивной.

Сколько понадобится времени для восстановления, сказать сложно, потому что для этого требуются серьёзные капиталовложения.

На ликвидацию последствий паводка выделено 750 млн. грн Деньги из госбюджета будут направлены в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Закарпатскую и Львовскую области.

Также Укравтодор оценил убытки из-за паводков. Вследствие наводнений в западных областях Украины значительно пострадало дорожное покрытие - для его восстановления потребуются сотни миллионов гривень.

Источник: Корреспондент