Правительство будет продолжать практику наказаний за нарушение правил карантина - Шмыгаль

С соблюденгием правил карантина в Украине происходит настоящая чехарда. Издёрганные запретами и послаблениями украинцы исключительно в силу собственных предпочтений выполняют требования. При этом зачастую наличие ограничений выглядит весьма условным. Между тем, Украина продолжзает ставить антирекорды по инфицированности коронавирусом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недоволен тем, что в Украине фиксируют очередной антирекорд по количеству подтвержденных случаев COVID-19. Единственная причина - несоблюдение украинцами правил безопасности. Правительство будет продолжать политику наказаний, чтобы не допустить худшей волны заболеваемости. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Очередной антирекорд. Почти тысяча больных коронавирусом официально подтверждена за прошедшие сутки. Продолжается от недели к неделе рост. Мы получили волну коронавируса, загруженность больниц значительно увеличилось. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал. Это значит, что мы вошли уже в такую серьезную волну заболеваемости коронавирусом", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй волны.

"Украинские медики и эпидемиологи говорят об одной главной причине - люди перестали соблюдать ограничения. А местные власти, чтобы не потерять какие-то политические очки, продолжают ослаблять ограничения, которые оставались на местном уровне", - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что если мы хотим уберечь экономику страны от провала и не закрывать страну, не делать полную остановку и карантин не вводить так, как это было в марте, есть единственный путь - соблюдать ограничения, предложенные в адаптивной модели карантина.

"Мы будем продолжать такую политику наказаний за несоблюдение мер социального дистанцирования, мероприятий масочного режима, мер дезинфекции. Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, которая была в Италии, Испании", - подытожил Шмыгаль.

Завтра истекает 14 день самоизоляции президента Зеленского в связи с выявлением у его супруги Елены коронавируса. Самоизоляция не помешала главе державы лично вручить ключи от квартир семьям, пострадавшим от взрыва на киевских Позняках, а затем отправиться на Прикарпатье.

Источник: УНН