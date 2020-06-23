Бастует или не бастует Электоротяжмаш: рабочим не платят зарплату

Сотрудники ГП «Завод «Электоротяжмаш» устроили под стенами предприятия митинг и грозят забастовкой. Люди требуют выплатить им заработную плату. По словам сотрудников предприятия, деньги им выплачивают в задержкой в несколько месяцев. В результате, рабочие массово увольняются. Об этом сообщает пресс-служба “Электротяжмаша”, пишет "ГХ".

Кроме того, сотрудники завода говорят, что в декабре 2019 года начала накапливаться задолженность за электроснабжение, в связи с чем предприятию сообщили об отключении от электросети.

«Обращались к Кучеру, чтоб в администрации как-то вмешались и разрешили ситуацию. Однако в ХОГА лишь написали какие-то письма в Офис президента и Кабмин. Полгода прошло - и тишина. А ведь мы - государственное предприятие», - отметил один из участников акции.

В то же время на самом предприятии уверяют, что завод работает в «штатном режиме», а на улице просто проходила открытая встреча и. о. гендиректора предприятия Виктора Бусько с рабочими.

«Собрание состоялось на улице для соблюдения карантинных мероприятий. Во время живого общения с сотрудниками обговорили множество злободневных вопросов. Работники имели возможность задать любой вопрос и получить ответ. Сейчас завод работает в штатном режиме», - подчеркнула начальник управления корпоративных коммуникаций и рекламы ГП «Завод «Электротяжмаш» Ольга Луценко.

“На самом деле, как сообщалось ранее официальными представителями госпредприятия, сегодня утром состоялась встреча коллектива завода с и.о. Генерального директора Виктором Бусько относительно задержки выплаты 12,6% зарплаты за апрель и всей зарплаты за май.

Во время общения с рабочими и.о. Генерального директора сообщил, что задолженность по зарплате будет выплачена на текущей неделе до среды.Также на встрече были даны ответы по другим важным для „Электротяжмаша“ вопросов, которые накопились в период действия карантина”, — говорится в сообщении.

После общения с руководителем предприятия сотрудники вернулись к работе в цехах, “Электротяжмаш” продолжает производство в штатном режиме.

ГП “Электротяжмаш”, где в конце 2019 состоялась смена руководства, оказался в результате действий бывшего менеджмента в преддефолтном состоянии. Экс-менеджмент оставил на предприятии около 1 млрд грн долгов. Новое руководство приступило к стабилизации финансового положения предприятия и заключению новых контрактов для преодоления кризиса.

Отметим, “Электротяжмаш” входит в перечень объектов большой приватизации. Планируется, что большая приватизация в Украине возобновится после стабилизации ситуации на финансовых рынках.



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Напомним, 16 июня на харьковском заводе «Электротяжмаш» проводились обыски в рамках уголовного дела по факту растраты госимущества в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По заявлению прокуратуры: "На протяжении 2019 – 2020 должностные лица предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его первого руководителя заключили ряд заведомо убыточных сделок. Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП «Завод «Электротяжмаш» на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция госпредприятия, которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости".

По предварительным данным, только в результате двух поставок завод «Электротяжмаш» недополучил 1 млн 100 тысяч гривен. Кроме того, часть поставок, которые уже были договорены, завод не успел совершить из-за того, что производство запчастей было завершено.

Однако на заводе уверены, что оснований для проведения обысков на территории предприятия - нет. И добавляют, что сотрудники всесторонне сотрудничают со следствием, чтобы в максимально сжатые сроки доказать необоснованность обвинений со стороны прокураторы. Они даже написали обращение к Президенту Украины.







