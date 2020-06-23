Доверие избирателей к Зеленскому катастрофически падает — результаты социологического исследования

«Я уверен в каждом своем шаге». Зеленский именно так подвел итоги первого года работы на пресс-конференции в Мариинском парке. Однако, социологические исследования показывают, что не все в порядке ни у Президента, ни у правительства, ни в Верховной Раде. Граждане Украины недовольны своим выбором.

На сегодня уровень доверия к Президенту Украины Владимиру Зеленскому составляет 41%, в то время уровень недоверия в последнее время достиг 50%, что означает, что баланс доверия к Зеленскому впервые за время президентства стал отрицательным. Такие результаты исследования уровня доверия Президенту, проведенные Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, представила глава правления Ольга Балакирева.

"Хочу обратить внимание на доверие к Президенту Зеленскому. В течение длительного времени после избрания держался положительный баланс доверия. Ситуация начала меняться в январе, и, как вы видите, уже на фоне коронавируса наши последние измерения, которые были в мае и июне, они показали смену этого баланса, и сейчас баланс доверия отрицательный. Итак, на сегодняшний день Зеленскому полностью доверяют 13%, скорее доверяют 28%, скорее не доверяют 25% и полностью не доверяют еще 25% опрошенных", - сообщила она.

По словам Балакиревой, таким образом, "50% сегодня населения не доверяют Президенту Зеленскому".

"Относительно динамики доверия к Президенту, мне кажется, что это такой очень важный звоночек... Зеленский сейчас уже повторяет путь предыдущих президентов с точки зрения существенного снижения после года уровня доверия", - сказала она.

Добавим, по словам Балакиревой, опрос проводился с 10 по 19 июня методом "face-to-face" по месту жительства респондентов, по национальной, репрезентативной выборке. Всего было три тысячи респондентов, статистическое отклонение составляет от 1,1% до 1,9%.олее 50% населения сегодня не доверяют президенту Зеленскому.

В ходе исследования 10−19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Погрешность выборки составляет 1,1−1,9%.

Все подробности презентации результатов глубокого и многоуровневого социологического исследования - вот в этом видео.

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