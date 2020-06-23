Очередной потоп в Прикарпатье: затопило десятки домов, есть жертвы

Из-за наводнений в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили сначала второй (оранжевый), а утром 23 июня третий (красный) уровень безопасности, введены чрезвычайные меры безопасности, сообщается странице ГСЧС в Facebook.

Мощные ливни вызвали локальные потопы. Дожди с градом привели к подтоплению более 40 домохозяйств и разрушению 4 мостовых переходов. В результате непогоды уровень воды в реках поднялся до 2 метров, размыты дороги, подтоплены мосты и частично разрушена дамба. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей, а также доставляют воду и еду, сообщается на сайте МВД Украины.

По состоянию на 19:00, затопление зафиксировано в девяти районах двух областей, уточнил глава МВД Арсен Аваков.

В Ивано-Франковской области в эпицентре непогоды оказался 31 жилой дом и 37 хозяйств. К эвакуационным работам привлечены 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы техники, в том числе вертолет Н225 Super Puma.

"Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, в безопасности ли люди или домашние животные, помогают местной власти доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полиция охраняет помещения граждан, чтобы избежать мародерства", – рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусница. Размыты дороги и подтоплены мосты в семи населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов. В селе Банилов частично разрушена дамба.

Местных жителей предупреждают о возможном отселении с опасной зоны. К ликвидации последствий непогоды привлечены 10 единиц техники, 55 сотрудников ГСЧС и 12 полицейских.

На странице ГСЧС в Facebook уточнятся, что прорыв дамбы произошел на отрезке около 10 метров. Вода ушла в водоотводный канал, однако частично подтоплена лесополоса и сельскохозяйственные угодья на общей площади 10 метров.

По состоянию на 20:00, уровень воды постепенно отступает, угрозы подтопления сел Банилов и Слобода Банилов нет, однако в городе Вижница частично разрушена дамба №21, продолжается размыв грунта и есть угроза подтопления промышленной части города.

В Черновицкой области подтоплены три жилых дома. В Ивано-Франковской области подтоплены 12 домов, 24 домохозяйств и более 5 гектар сельскохозяйственных угодий.

"Ситуация меняется ежеминутно. Полицейские и спасатели будут работать и ночью. Организовываем места для ночлега и питания. Сейчас ситуация контролируемая", – рассказал Аваков.

Он уточнил, что утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и Национальной гвардии.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать комплекс неотложных мер по преодолению последствий стихии на территории западных областей Украины, сообщает пресс-служба правительства.

"Денис Шмыгаль поручил министру экологии и природных ресурсов Роману Абрамовскому, председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, председателям областных государственных администраций и другим ответственным лицам подготовить предложения о принятии неотложных мер по преодолению последствий стихии на территории западных областей Украины", - говорится в сообщении.

Также указано, что вопрос преодоления последствий непогоды рассмотрят на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоится 25 июня 2020 года под председательством Дениса Шмыгаля.

"Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи пострадавшим районам. Также, ожидается поднятие уровня воды на Днестре. Мы заранее должны подготовиться к возможным последствиям", - сказал Денис Шмыгаль.

Указано, что по информации ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Наиболее сложная ситуация наблюдается на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовской области. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен "красный" уровень опасности.











