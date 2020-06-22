В космос на воздушном шаре: проект Neptune для туристов

Тематика космического туризма продолжает оставаться одной из наиболее интересных в дальнейшем развитии, поскольку только сейчас многие космические агентства и компании всерьез заговорили о том, чтобы уже начать предпринимать какие-то первые шаги в этом направлении, пишет ФайнаИдея.

Вот и компания Space Perspective сегодня продемонстрировала первые попытки сборки своего нового уникального проекта космического воздушного шара Neptune, чья главная цель и задача как раз заключается в том, чтобы предоставить всем желающим возможность подняться в ближнее космическое пространство и окинуть взглядом Землю, как это делают настоящие астронавты на МКС.

Речь, конечно же, не идет о полномасштабной вылазке в космическое пространство, а скорее о возможности подъема данного воздушного шара на высоту в 100 тысяч метров над уровнем моря, что само по себе является достаточно внушительным показателем. Что касается самого воздушного шара, то он представляет собой нечто среднее между стандартным наземным воздушным шаром и космическим кораблем, функционирующим на основе жидкого топлива, а сама высота раскрытия шара составляет 650 футов.

Внутри гостей ожидает действительно люксовый вариант интерьера, с отдельным баром, туалетом и выходами-террасами, с которых будет открываться великолепный вид на космическое пространство и саму Землю, хотя многие технические вопросы и нюансы относительно внутреннего убранства еще обсуждаются – впрочем, ровно, как и вопрос о том, когда именно планируется начать первые туры такого формата. Специалисты из Space Perspective указывают на то, что они могут состояться даже раньше 2022 года, если все пойдет согласно предварительному плану компании и другим параллельным проектам.

С учетом того, что представленный проект космического воздушного шара Neptune так или иначе опирается на множество сторонних тематических разработок, становится понятно, что у него имеются довольно высокий показатель успешности в конечной реализации – в особенности, если компания предпримет все необходимые шаги для того, чтобы увеличить конечный уровень безопасности эксплуатации данного шара в условиях космической среды.







