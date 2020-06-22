Реформа децентрализации буксует: Микуличинский сельский совет судится с Кабмином

Микуличинский сельский совет судится с Кабмином - подан иск в Киевский окружной административный суд. Община села не согласна с распоряжением Кабинета Министров об утверждении перспективного плана развития территории Ивано-Франковской области. Об этом журналистам Общественного рассказал секретарь Микуличинского сельского совета Петр Жиляк, сообщают Версии.

Согласно перспективному плану село Микуличин вошло в состав Яремчанского ОТГ с центром в городе Яремче. Однако жители не согласны с этим решением и выступают против такого объединения.

"Есть два протокола общественных слушаний, где обсуждали этот вопрос. Люди единогласно проголосовали против объединения. Мы неоднократно обращались в Ивано-Франковской облгосадминистрации, просили, чтобы отреагировали на мнение общества, приняли какие-то решения. Однако власть этого не сделала. В распоряжении было четко указано о том, что объединение должны быть добровольными, а при составлении перспективного плана должно учитываться мнение общин. Однако нас ни разу не пригласили на встречу", - рассказывает Петр Жиляк.

Иск против Кабмина прислали на прошлой неделе, сейчас он на рассмотрении суда. Петр Жиляк говорит, что общество верит в то, что суд поддержит иск.

"Есть информация о том, что в Одессе уже позволили четырем селам и одному поселку существовать одной ОТГ. Если есть такие реалии и если такая ситуация где-то есть, то значит в других тоже так может быть. Государство то одно, оно не делится. Если бы не верили, то не подавали бы", - добавил Петр Жиляк.

Община села несколько раз организовывала акции протеста по созданию собственной ОТГ.

11-12 января жители Микуличинского общины перекрывали дорогу, требуя услышать мнение относительно объединения.

Тогдашний председатель областной государственной администрации Денис Шмыгаль сказал, что такое требование является незаконным. Заместитель председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук объяснила, что окончательные решения по созданию ОТГ принимать после консультаций в Киеве.

Сельский голова Микуличин Василий Скирчук рассказал, что в январе бюджет села составлял 11 млн гривен. Если создали бы Микуличинскую ОТГ, то эта цифра увеличилась бы до 16 млн.







