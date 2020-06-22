Треть граждан Украины ностальгируют об СССР

Не менее трети украинцев сожалеют о распаде СССР, при этом половина граждан страны — не жалеют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.

“Половина украинцев (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет. Если на западе Украины подавляющее большинство населения не жалеют (69% против 15%), то в центре Украины соотношение — 51% к 32%. На юге, востоке и Донбассе преобладают те, кто жалеет о распаде СССР: 41,5-49% в зависимости от региона против 35-39% тех, кто не жалеет”, — говорится в сообщении.

Указано, что больше всего жалеет о распаде СССР электорат Юрия Бойко — 81,5%, а меньше всего — Петра Порошенко — 4%. Среди избирателей Владимира Зеленского — 53% не жалеет и 29% жалеют.

Отмечается, что среди молодежи только 14% жалеет о распаде СССР, тогда как этот показатель среди лиц старше 70 лет — 50%. При этом, среди тех, кто дома общается преимущественно на украинском языке — 26% жалеют о распаде СССР, а тех, кто на русском — 44%.

Также указано, что среди тех, кто жалеет о распаде СССР — 56% беднейших граждан и 17% самых богатых граждан. Частично на это косвенно влияет возраст, поскольку среди бедных граждан больше людей старшего возраста.

“35% респондентов считают, что пребывание Украины в СССР принесло ей больше пользы; о большем вреде говорят 28% респондентов. При этом, 25,5% респондентов выбрали вариант “трудно сказать наверняка, чего было больше”, — указано в сообщении.

Отмечается, что в мае 2013 года 48% опрошенных считали, что пребывание в составе СССР принесло больше пользы. В то же время, тех, кто видит больше вреда, стало больше с 18% до 28%, а тех, кто “не может оценить, чего было больше”, стало меньше с 31% до 25,5%.

Указано, что опрос проводился с 24 по 31 мая 2020 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% — для показателей, близких к 50%, 2,1% — для показателей, близких к 25%, 1, 4% — для показателей, близких к 10%.







