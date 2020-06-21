Взрыв бытового газа в Киеве: виноваты газовики, которые меняли счетчики

21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7, 8 этажей. Уже найдены три жертвы взрыва и неизвестна судьба еще трех человек. По предварительным выводам - ​​виноваты газовики, сообщают в ДСНС.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ДСНС и сотрудники Национальной полиции. Эвакуирован 21 человек. Деблокировано 3 человека.

В 11:00 найдена первая погибшая. "...Это пожилая женщина 1943 года. Предварительно - владелица квартиры в которой произошел взрыв. Около 18:00 на шестом этаже найдено еще одно тело под завалами, женского пола...", - рассказал прессофицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Около 20.00 спасатели нашли тело третьего погибшего человека.

Судьба еще трех человек, которые могут находиться под завалами, пока неизвестна.

Мэр Киева Виталий Кличко вечером на месте происшествия в комментарии журналистам заявил, что уже развернут полевой палаточный городок для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв. Также городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратился. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила для пострадавших номера в отелях . Часть людей решили пожить у родственников и знакомых", - сказал Кличко.

Глава столицы отметил, что взрыв был очень мощный. Об этом свидетельствует тот факт, что несущая конструкция дома очень сильно повреждена.

"Мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома. И, когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи", - сказал Виталий Кличко.

"Спасатели будут работать круглосуточно, у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Относительно дома, где произошел взрыв, - специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать", - отметил мэр столицы.

"Всего для проведения работ привлечено 466 человек и 67 ед. техники, из них от ДСНС 174 человека и 29 ед. техники, в том числе 4 кинологические группы", - добавили спасатели.

Сейчас основная версия следствия, которое изучает обстоятельства взрыва в Киеве - халатность газовщика при замене газовых счетчиков накануне, сообщили источники в правоохранительных органах. При замене счетчика и ремонтных работах газовщик установил резиновые заглушки, их, соответственно, вытеснило давлением газа и началась его утечка, которая и привела ко взрыву...







