Шахтер обошел Динамо по количеству трофеев в истории независимой Украины

На внутренней арене у клубов поровну побед, но у дончан есть также Кубок УЕФА. ФК Донецкий "Шахтер" впервые обошел киевское "Динамо" по количеству трофеев в истории независимой Украины. "Горняки" в 27-м туре Украинской Премьер-лиги обыграли "Александрию" со счетом 3:2 и за пять туров до окончания сезона стали 13-кратными чемпионами Украины. Всего на счету дончан теперь 35 чемпионств - 13 в чемпионате, 13 в Кубке Украины, 8 в Суперкубке, а также один Кубок УЕФА.

"Динамо" имеет 34 титула - 15 в чемпионате, 11 в Кубке и 8 в Суперкубке. Динамовцы могут вновь сравняться с "горняками", если победят в финале Кубка страны. Команда Алексея Михайличенко пробилась туда, одолев в полуфинале "Минай".

"Шахтер" стал чемпионом Премьер-лиги в четвертый раз подряд. Команда Луиша Каштру опережает "Динамо" на 19 очков, но киевляне свой матч в этом туре еще не провели. Тем не менее, даже математических шансов догнать дончан у столичного клуба уже нет.

Источник: УНИАН







